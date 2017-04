Mit leichtem Gepäck und neu bei CANUSA TOURISTIK: Im wendigen Jeep mit Wohnwagen in Leichtbauweise durch den Südwesten der USA

(fair-NEWS)

Hamburg, 06. April 2017 (w&p) – Den Komfort eines Wohnwagens mit der Unabhängigkeit eines Jeeps kombinieren: Diese Reiseform gibt es neu im Programm des Nordamerika-Spezialisten CANUSA TOURISTIK. Ab Juni 2017 können Urlauber den Südwesten der USA mit einem Jeep Wrangler Sahara 4WD und einem Wohnwagen in Leichtbauweise erkunden. Der Vorteil: Der Wohnwagen lässt sich ganz einfach von einer Person auf den Stellplatz schieben, so dass Ausflüge zu den schönsten Sehenswürdigkeiten von Nevada, Kalifornien oder Arizona auch bequem im Jeep unternommen werden können.Die Reise beginnt und endet in der Wüstenstadt Las Vegas mit ihren glitzernden Casinos und eindrucksvollen Shows. Die weitere Reiseroute kann individuell gestaltet werden. So sind beispielsweise Abstecher zu landschaftlichen Highlights wie dem Valley of Fire, dem Monumental Valley mit dem berühmten Bryce Canyon oder dem Death Valley, dem trockensten Nationalpark der USA, möglich. Aber auch Abstecher in faszinierende Städte wie San Francisco, San Diego oder die Küstenstadt Santa Monica können auf der Tour unternommen werden.Der geländegängige Jeep Wrangler und der komfortable Wohnwagen vereinen dabei das Beste aus zwei Welten: Der Trailer lässt sich auf dem Campingplatz unkompliziert parken und kann aufgrund seiner Leichtbauweise auch von nur einer Person an seinen vorgesehenen Platz geschoben werden. Abgekoppelt vom Wohnwagen haben Urlauber die Möglichkeit, mit dem leistungsstarken und wendigen Jeep die Umgebung ohne „Anhang“ zu entdecken.Das aktuelle Angebot von CANUSA zur Einführung der Jeep/Wohnwagen-Kombination für Reisen durch den Südwesten der USA beinhaltet zwölf Nächte Wohnmobilmiete inklusive 1.000 Freimeilen sowie die komplette Fahrzeug- und Campingausstattung. Sicher unterwegs sind Reisende mit dem ELVIA Reiserücktritts-Vollschutz, einer Haftpflichtversicherung in Höhe von bis zu zwei Millionen Euro sowie einer Vollkaskoversicherung des Vermieters. Außerdem erhalten Kunden das CANUSA-Infopaket mit Reiseführer, Rucksack und Steckdosenadapter. Das Angebot ist gültig für Mieten ab/bis Las Vegas mit Übernahme zwischen dem 1. und 18. Juni 2017 und kostet pro Person ab 619 Euro. Die Reisedauer kann beliebig angepasst werden.Buchungsmöglichkeit:Sämtliche Angebote von CANUSA TOURISTIK sind unter der kostenfreien Service-Hotline 08000-226872 sowie auf der Internetseite www.canusa.de buchbar.Die Meldung liegt im pdf-Format vor unter:



Bildinformation: Valley of Fire (C) CANUSA TOURISTIK