Neue UnTouch Erweiterung sichert, regelt und kontrolliert den Zugang zu Ihrem Werkzeuglager.

Mit dem elektronischen Schließzylinder LIBRA der italienischen Traditionsmarke ISEO kontrollieren, sichern und regeln Sie den Zugang zu Ihrem Lagerraum für Werkzeuge, Materialien und Betriebsmittel. Das Beste daran ist, dass durch die Kooperation des UnTouch Entwicklers Coeln Concept und ISEO, das Schließsystem mit den UnTouch Personentags kompatibel ist.Verfügt der Nutzer über die benötigten, in der ISEO Argo App vergebenen Rechte, so kann er durch das kurze Vorhalten seines UnTouch Personentags vor den Zylinder die Tür öffnen oder verschließen.LIBRA ist ein neues, innovatives Zutrittskontrollsystem, dass keine direkt Stromzufuhr benötigt. Es ist die ideale Lösung für das Geschäftshaus, Industrie und öffentliche Gebäude und kann gegen alle gängigen EU-Profilzylinder (EN1303) ausgetauscht werden. Die ergonomische Form und Leuchtanzeige ermöglichen eine einfache und benutzerfreundliche Bedienung für jeden Nutzer. Er wird mit einer Batterie betrieben, so dass er keine externe elektrische Verkabelung benötigt. Das Ergebnis ist, höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit der Anlage, sowohl bei neuen Türen als auch in der Nachrüstung.Das Schließsystem ist über den UnTouch Shop in einer Indoor- und Outdoorvariante erhältlich.



Bildinformation: Der Schließzylinder LIBRA mit einem UnTouch Personentag / Coeln Concept GmbH