gastrotiger: der neue Online-Shop für Ersatz- und Zubehörteile in der professionellen Küche

(fair-NEWS) Der Online-Shop für die professionelle Küche, gastrotiger.de, präsentiert sich ab Anfang April in einem neuen Design. Ob Restaurant, Imbiss oder Catering: Techniker und Küchenchefs finden bei gastrotiger alle Ersatz- und Zubehörartikel für ihre Küche. Die wichtigsten Teile für die Geräte von über 500 Herstellern sind bereits am nächsten Tag geliefert. Mit dem neuen Online-Shop ist es jetzt noch leichter, das passende Ersatzteil zu finden.



gastrotiger bietet in seinem neuen Shop eine Gerätesuche, über die alle Ersatz- und Zubehörteile angezeigt werden, die genau zu dem gesuchten Gerät passen. In einem persönlichen „Meine Küche“-Bereich lassen sich alle Geräte speichern, die man in der eigenen Küche hat. So findet man mit wenigen Klicks das passende Teil. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Team von erfahrenen Technikern, die für die Kunden technische Anfragen bei den Herstellern vornehmen und bei der Suche nach dem richtigen Ersatzteil auch telefonisch weiterhelfen.



Die Bestellungen werden bei gastrotiger umgehend bearbeitet und bereits am Folgetag geliefert. Für die Bezahlung stehen mehrere sichere Zahlungsmethoden wie Paypal, Rechnung oder Kreditkarte zur Auswahl.



Über uns



Die gastrotiger GmbH ist ein europäisch agierender Händler von Ersatzteilen und Zubehörartikeln für die professionelle Küche.



Techniker und Küchenchefs in Restaurants und Kleingastronomie, Krankenhäusern und Hotels, Bars und Catering-Services profitieren von einem umfangreichen Sortiment mit den wichtigsten Teilen für über 500 Hersteller. Neben der hohen Warenverfügbarkeit und Liefergeschwindigkeit finden Kunden bei gastrotiger auch detaillierte technische Produktinformationen zu allen verfügbaren Artikeln vor.



