Leinen los und auf in den Frühling: Event- und Abendfahrten der Primus-Linie

Die Uhren sind neu gestellt, die Abende werden länger und Frühlingsgefühle geweckt – Während sich die Mainmetropole nach und nach in ein buntes Blütenmeer verwandelt, füllt sich der Fahrtenkalender der Primus-Linie mit abwechslungsreichen Event- und Abendfahrten. Kulinarische Highlights warten beim Riversight-Dinner, hoch gepokert wird auf dem Casino-Schiff, der Tanz in den Mai läutet die Partyfahrten ein und das bei Nacht erleuchtete Mainufer verzaubert bei den Skylight-Touren.Hohe Einsätze fordert am 22. April 2017 das Casino-Schiff. Das Klackern der Würfel, Klirren der Gläser und Jubelrufe prägen das Treiben im Casino auf dem Wasser. Echte Jetons, professionelle Spieltische und flinke Kartenmischer entführen die Gäste in die elektrisierende Welt von Roulette und Black Jack. In Zusammenarbeit mit der Spielbank Bad Homburg, geht es zwar um keinen realen Spieleinsatz, aber der aufregende Nervenkitzel rund um den Gewinn bleibt. Die Eventfahrt kostet 76 Euro pro Person und beinhaltet ein abwechslungsreiches Buffet.Mit dem Tanz in den Mai läutet die Primus-Linie am 30. April 2017 den Frühling ein: Gute Musik, Tanz und leckeres Essen vertreiben die Frühjahrsmüdigkeit. Ein musikalischer Mix aus den 80ern, 90ern und aktuellen Songs sorgt für Stimmung und ein Zwei-Gänge-Menü (auf Vorbestellung) oder Essen à la Carte an Bord lassen keine Wünsche offen. Eine Karte kostet ab 25 Euro pro Person.Mit den Kollegen relaxen, zu DJ-Live-Musik tanzen, Cocktails trinken und leckeres Essen genießen – so sieht der Feier-Abend auf dem Main aus. Die Saison des After-Work-Shipping startet am 12. Mai 2017. Tickets erhalten Gäste ab 17 Euro pro Person.Auch am Mainufer ist das nächtliche Frankfurt von bunten Lichtern, Musik und gemütlichem Beisammensein geprägt: Die leuchtende Skyline, die angestrahlten Brücken und Lokale am Ufer können bei einer besonderen Sightseeing Fahrt vom Main aus bewundert werden. Am 13. Mai 2017 beginnt die Saison der Skylight-Touren. Die Karten kosten 11,95 Euro für Erwachsene und 7,35 für Kinder.Am 17. Mai 2017 lädt das Riversight-Dinner der Primus-Linie zu einer Kurzkreuzfahrt auf dem Main. Bei einem Vier-Gänge-Menü und dezenter Live-Musik vor beeindruckender Kulisse der beleuchteten Skyline, erleben die Gäste drei Stunden lang eine besondere Verbindung aus Kulinarik und Sightseeing in einem romantischen Ambiente. Das Dinner, inklusive Vier-Gänge-Menü, ist für 69 Euro pro Person buchbar.Weitere Termine im Frühling:• After-Work-Shipping: 12., 19. und 26. Mai 2017• Skylight-Tour: 13., 20., 25. und 27. Mai 2017Buchungen zu allen Fahrten sind im Internet unter www.primus-linie.de , telefonisch (069 / 13 38 37 0) oder per Fax möglich (069 13 38 37 26).



Bildinformation: Leinen los und auf in den Frühling: Event- und Abendfahrten der Primus-Linie