Der Roman „Der Auszubildende. Er kam, sah und…“ vom Dortmunder Autor Neil Nilas Grün betritt die Bühne!„Der Auszubildende. Er kam, sah und…“ von Neil Nilas Grün handelt von Gregor, einem Auszubildenden, der sich in der Kinderbetreuung einer Grundschule in eine Erzieherausbildung begibt. Was der Auszubildende dort erleben darf, übertrifft alle Erwartungen. Gregor sehnt sich nach Normalität. Seine Erzieherinnen aber erziehen mit strenger Hand.Die Geschichte zeichnet anhand zahlreicher Ereignisse amüsant nach, was eine Ausbildung mit sich bringen kann – und wohl oft tatsächlich mit sich bringt. Die Erzählung ist eingebettet in das Deutschland der vergangenen Jahre bis in die Gegenwart, hat dabei aber einen wahrscheinlich zeitlosen Charakter. „Der Auszubildende. Er kam, sah und...“ ist ein lesenswerter und amüsanter Roman mit Tiefgang. Die Frage, die über allem steht, ist: Was muten wir unserem Nachwuchs zu?! – Neil Nilas Grün blickt hinter die Kulissen und zeigt, was unter dem Deckmantel formal korrekter Vorgänge geschieht.Der Erzähler lässt Gregor als Auszubildenden im Erwachsenenalter einen Blick auf ein Ausbildungsgeschehen werfen, das viele Fragen aufwirft, die der Leser für sich beantworten kann. Es handelt sich um einen Blick unter die Oberfläche einer Ausbildungssituation, der Bemerkenswertes zu Tage fördert auf vielen Ebenen: So mancher wird sich wahrscheinlich erinnert fühlen.„Der Auszubildende“ (12,99 Euro, 424 Seiten) ist erschienen im Wekhrlin Verlag und dort erhältlich unter www.neil-nilas-gruen-wekhrlin.de . Das E-Book ist bei allen bekannten Online-Buchhändlern wie amazon.de oder bücher.de für 8,99 Euro erhältlich.Der AutorNeil Nilas Grün, geboren 1979 in Dortmund, ist Historiker, nicht zuletzt aus folgendem Grund: „Die menschliche Lebenswelt bietet Themen, die zu betrachten sich lohnen: Es lässt sich immer wieder so vieles lernen und für Gegenwart und Zukunft nutzen, vorausgesetzt, es besteht der Wille dazu.“ Von dieser Ansicht bis zum Schreiben ist es im Grunde nur ein kleiner Schritt. Berichte und Recherchen führten Neil Nilas Grün zu seinem Werk „Der Auszubildende. Er kam, sah und…“. Der Autor lebt nach wie vor im schönen, grünen Ruhrgebiet.



