Tai Chi und Qi Gong in Wuppertal bei Tripada ®

Qi Gong und Tai Chi in Wuppertal zählen neben Yoga zu den bekanntesten Entspannungskursen, die auch von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert werden. In der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal werden neben Qi Gong Wuppertal, Tai Chi und Yoga noch Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung als Kurse angeboten. Hier können in 8 bis 10 Terminen die bekannten Entspannungsmethoden in Theorie und Praxis erlernt werden. Bei der Progressiven Muskelentspannung lernt man die einzelnen Muskelgruppen durch gezielte An- und Entspannung anzusprechen. Nach der Anspannung sinkt der Muskeltonus, der Muskel relaxiert und der Körper kommt durch die Entspannung aller Muskelgruppen in einen tiefen Entspannungszustand. Hierbei wird die Achtsamkeit besonders auf die Empfindung zwischen den An- und Entspannungsphasen gelegt, um den Unterschied und den Entspannungseffekt zu erspüren.Beim Autogenen Training hingegen wird mit verschiedenen suggestiven Formeln auf das vegetative Nervensystem und das Unterbewusstsein Einfluss genommen. Autogen heißt übersetzt "selbständig herbeiführen". Der Erfolg dieser Entspannungsmethode beruht auf regelmäßiger Übung , wie der Begriff „Training“ verdeutlicht. Die Teilnehmer lernen, sich selbst, ohne die Hilfe eines anderen, regelmäßig in einen tiefen Entspannungszustand zu versetzen. Dies gelingt mit steigender Übung immer schneller. Schultz nannte als Trainingsziel die Fähigkeit, sich in einem „kürzesten Akt innerer Konzentration“ in den Entspannungszustand zu versetzen, wie eine „Umschaltung“ des Nervensystems. In der Grundstufe des AT werden die 8 verschiedenen Übungen erlernt, eingeübt und vertieft. Die Übungen werden hierbei von dem Lehrer eingeführt und angeleitet. Dann setzen die Teilnehmer die Übungen selbstständig um. In der Tripada Akademie ® sind alle Kurse und Dozenten von der Zentralen Prüfstelle Prävention anerkannt und werden von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert. Die Förderhöhe von 50 - 100 % variiert von Kasse zu Kasse.Mit Tripada ® Kursen ist man in der Prävention immer an der richtigen Stelle, denn wir arbeiten rückensicher, weltanschaulich neutral und personenzentriert. Die Förderung der Gesundheit steht dabei stets an erster Stelle. Grundsätzlich richten sich die Kurse an normal gesunde Menschen, doch gibt es auch Kurse, die speziell für Personen geeignet sind, die sich nicht mehr optimal bewegen können oder gewisse körperliche Einschränkungen haben. In den Kursen wie Qi Gong und Tai Chi Wuppertal bedeutet das zum Beispiel die Übungen entsprechend so zu reduzieren, dass sie von den Teilnehmern ohne Probleme ausgeführt werden können. Auch andere Kurse, wie Yoga oder Pilates lassen für die Variation von Übungen einen Spielraum offen. Da die Tripada Akademie ca. 40 Kurse die Woche anbietet ist bestimmt für jeden etwas dabei, egal ob Entspannung oder lieber mit Pilates oder Wirbelsäulengymnastik etwas Aktives für die Rückenkräftigung. Um den für sich passenden Kurs zu finden werden in fast allen Kursen Probestunden angeboten, die jederzeit möglich sind. Für mehr Informationen zu dem umfangreichen Kursprogramm der Tripada Akademie ® schauen Sie auf die Webseite www.tripada-wuppertal.de