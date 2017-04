(fair-NEWS)

Auf ihrem Blog „Reisetipps und Literatur“ stellt Christine Erdiç attraktive und manchmal auch etwas außergewöhnliche Reiseziele und interessante, oftmals themabezogene Literatur vor. So wurde der Leser bereits in das Venedig der Neuzeit und des Mittelalters entführt und kurz darauf in das vielleicht etwas weniger bekannte, aber dennoch sehenswerte Ennepetal mit seiner sagenumwobenen Kluterthöhle.Angefangen bei der Dominikanischen Republik über Südspanien, Norwegen, Venedig und Wien bis zu Thale im Harz bietet der Blog ein breites Spektrum. Oder wandeln Sie auf den Spuren Harry Potters. Jeden Monat kommt ein neues Land oder ein neuer Ort hinzu.Viel Spaß beim Stöbern!https://literatur-reisetipps.blogspot.de/Über die Autorin und BloggerinDie 1961 in Deutschland geborene Schriftstellerin Christine Erdiç, die seit dem Millenium in der Türkei wohnt, hat sich anscheinend den kleinen Zauber- und Naturwesen verschrieben.Nachdem 2010 Nepomucks Abenteuer, die Geschichte eines kleinen Kobolds, der unfreiwillig unter dem Weihnachtsbaum einer Menschenfamilie als Weihnachtsgeschenk landet, im Handel erschien, folgten 2013 Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche, ein Kochbuch mit so klangvollen Rezeptnamen wie Kobolds Goldtaler und Punsch für kleine Kobolde und 2014 Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde, ein Kinderbuch mit lustigen Ausmalbildern.Wenn man die sympathische Autorin fragt, warum sie gerade diese Art von Büchern schreibt, so lautet ihre Antwort: „Weil es mir selber Spaß macht und ich die Leser in dieser viel zu hektischen und von Konsum und Umweltzerstörung gezeichneten Gesellschaft auf humorvolle Weise zum Nachdenken bringen möchte. Und wo kann man da besser ansetzen als schon bei den Kindern.“Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



