CeBIT 2017: DMSFACTORY erfolgreich als Partner von M-Files

(fair-NEWS)

Als zertifizierter Partner waren die ECM-Architekten am Stand der M-Files Cooperation vertreten. Das frische und dynmisch-visuelle Konzept des modernen Messestandes von M-Files hob sich von den Wettbewerbern deutlich ab und sorgte für stets regen Besucherstrom am Partnerstand der DMSFACTORY. Auch der Standort war strategisch günstig, um möglichst viele Interessierte zu M-Files zu ziehen.Präsentiert wurden in Hannover metadatenbasierte ECM-Lösungsansätze und wie diese das Informationsmanagement der Zukunft verändern. Als zertifizierter Partner mit tiefem M-Files-Know-how realisiert die DMSFACTORY erfolgreich Projekte auf der Basis von M-Files und informierte darüber auf der CeBIT. DMSFACTORY ist zertifizierter Partner der finnischen M-Files Corporation – seit 2016 mit Gold-Status –und entwickelt als IT-Lösungsanbieter für Geschäftsprozess¬management Lösungen auf Basis der ECM-Technologie von M-Files.



Bildinformation: Als zertifizierter Partner waren die ECM-Architekten auf der CebIT 2017 am Stand der M-Files Cooperation vertreten. Abb. DMSFACTORY