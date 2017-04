Maximaler Wohnkomfort im Bungalow

(fair-NEWS)

Berlin. Gerade jetzt im Frühling, wenn es warm wird, wünschen sich viele eine eigene grüne Oase zum Genießen. Im idyllisch gelegenen Hohen Neuendorf erfüllt sich ein Paar diesen Wunsch mit Roth-Massivhaus. Am kommenden Wochenende können Bauinteressierte den Bungalow besichtigen. Fragen rund um die Planung und den Bau beantworten Fachberater vor Ort.Das eingeschossige Haus ist ein echtes Raumwunder. Auf insgesamt 117 Quadratmetern Wohnfläche sind die Zimmer funktional und überlegt auf einer Ebene angeordnet. Dabei berücksichtigt der Grundriss gekonnt die Ansprüche an Gemeinschaftsbereiche und persönliche Ruhezonen. Großer Vorteil für Bauherren: Roth-Massivhaus passt Gestaltungselemente und Grundrisse kostenfrei an die individuellen Bedürfnisse an.Dieser Winkelbungalow ist einfach ein Blickfang: Sprossenfenster, ein Erker und das Verblendmauerwerk akzentuieren den Entwurf und geben ihm einen verspielten Charakter.Mit über 40 Quadratmetern ist das Wohnzimmer der Mittelpunkt des Hauses. Hier verspricht ein Kamin in den kalten Monaten Gemütlichkeit. Terrassentüren mit abgeflachten Schwellen ermöglichen einen direkten Zugang in den Garten. Die abgeschlossene Küche befindet sich via à vis. Auch vom Schlafzimmer können die Bauherren den Blick ins Grüne genießen. Auf der gegenüberliegenden Seite wurden das Gästezimmer, ein Gäste-WC und ein Hauswirtschaftsraum geplant. Im großen Badezimmer mit WC und Waschbecken wartet ein Highlight: eine riesige, bodengleiche Dusche.Das Gebäude wurde mit einem Gas-Brennwert/Solar-Kompaktgerät ausgestattet. Einbruchshemmend und als Sicht- und Schallschutz dienen elektrische Rollläden.Der Bungalow kann am 8./9. April jeweils zwischen 13 und 16 Uhr in 16562 Hohen Neuendorf besichtigt werden. Die Anfahrt ist beschildert. (Anschrift unter: www.roth-massivhaus.de/hausbesichtigungen ).



Bildinformation: Der Bungalow kann am Wochenende in 16562 Hohen Neuendorf besichtigt werden. Foto: Roth-Massivhaus