Hamburg, April 2017Noch nie war eine Handtasche so wandelbar wie die Lieb Ju Voyage! Sie ist flexibel, vielseitig und durchdacht – und DAS Must-Have Trend-Accessoire des Sommers. Der praktische und dennoch modische Begleiter für jeden Tag. Die Lieb Ju Voyage kann mit allen Lieb Ju Angel-Anhängern kombiniert werden – so erscheint die Tasche jeden Tag in einem neuen Look, ganz nach dem Motto des kreativen Kopfes hinter Lieb Ju, Designerin Kiera Nagy: "Erfinde Dich jeden Tag neu!".Trendy und klassisch zugleich sind Lieb Ju Voyage Taschen in zwei Größen erhältlich. Beide Versionen haben einen praktischen verstellbaren Tragegurt und können in drei verschiedenen Variationen getragen werden! So verwandelt sich die Voyage von einer kleineren Tasche mit stylischem Umklappverschluss in Form einer Shoulder-Bag, in eine Umhängetasche oder auch in eine geräumige Tasche mit Platz für alle wichtigen Dinge des urbanen Lifestyles.Ausgestattet mit Lieb Ju Angel-Anhängern hat jede Fashionista die Möglichkeit, ihre Lieb Ju Voyage noch weiter zu individualisieren und auf ihr „Daily Outfit“ abzustimmen. Ganz einfach lassen sie die einzigartigen Lieb Ju Angels an den Angel Clip an der Lieb Ju Voyage befestigen und abnehmen. Und die Lieb Ju Voyage bietet noch mehr Verwandlungsmöglichketen! Sie lässt sich ganz einfach mit der Lieb Ju Cosmopolitan Smartphone Bag verbinden. So bleibt das Handy immer griffbereit und der Platz in der Voyage kann anderweitig genutzt werden.Die Vielfältigkeit, Flexibilität und der Style der Lieb Ju Voyage macht sie zu einem „staple piece“ im Kleiderschank. Wie es Lieb Ju-Fans gewohnt sind, ist auch diese Kollektion sehr hochwertig in der EU hergestellt. Ab 189 € sind alle liebevoll durchdachten Designerstücke im Online Shop von Lieb Ju unter www.liebju.com sowie in ausgewählten Geschäften erhältlich.



Bildinformation: Praktisch kann so stylisch sein! Lieb Ju Voyage Taschen – Wandelbar, individuell und die perfekte Ergänzung zu trendy Outfits.