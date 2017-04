Ostergewinnspiel bei Sprachcaffe Reisen

(fair-NEWS)

Frankfurt am Main, 07.04.2017 – An Ostern gehen bei Sprachcaffe Reisen auch die Erwachsenen nicht leer aus: Auf der Website www.sprachcaffe-reisen.de startet der Reiseveranstalter am 08. April ein Ostergewinnspiel für alle, die der Osterhase gerne mal vergisst. Wer bis einschließlich 17. April alle Quizfragen richtig beantwortet, hat nämlich die Chance auf einen von drei spannenden Gewinnen.Wie funktioniert das Gewinnspiel?Vier Quizfragen rund um typisch südamerikanische Osterbräuche hat Sprachcaffe Reisen auf dieser Seite vorbereitet: www.sprachcaffe-reisen.de/ostergewinnspiel-teilnahme.htm Und keine Sorge – auch alle Nicht-Südamerikaexperten können mitmachen, ohne vorher Enzyklopädien durchwälzen zu müssen. Denn im aktuellsten Artikel seines Online-Magazins verrät der Veranstalter bereits alles, was man zur Beantwortung der Gewinnspielfragen wissen muss: Einfach auf den Link klicken, Magazinartikel lesen, Fragen beantworten und gewinnen!Drei Ostergewinne, die Reisefieber weckenUnter den Teilnehmern verlost Sprachcaffe Reisen tolle Preise, die nicht nur Oster-, sondern auch pures Reisefieber wecken! Wie wäre es beispielsweise mit einem etwas anderen Osterkorb à la Südamerika, gefüllt mit sorgfältig ausgewählten, feinsten Leckereien, die bei allen Genießern Fernweh entfachen? Und wer hat auf Reisen nicht auch den ganzen Kabel-, Akku- und Steckdosenadaptersalat im Koffer satt? Deshalb verlost Sprachcaffe Reisen ein Solar-Ladegerät, das ganz ohne Strom auskommt und durch USB-Anschlüsse mit allen mobilen Geräten kompatibel ist. Als Letztes gibt es noch etwas für alle Reisejunkies und solche, die es noch werden wollen: eine riesige Weltkarte, auf der man die schon besuchten Länder freirubbeln kann. Mit tollen Gewinnen können die ersten Frühlingsstrahlen genossen und dem nächsten Urlaub mit Sprachcaffe Reisen entgegengefiebert werden.Über Sprachcaffe ReisenDer seit über 30 Jahren tätige Reiseveranstalter und Kubaspezialist bietet vielfältige Erlebnisreisen in die Länder Lateinamerikas, Asiens und Europa an. Trenddestinationen wie Kuba, Mexiko, Costa Rica oder Peru können dabei auf ganz unterschiedliche Weise entdeckt werden: ob auf einer aktiven Rad-, Wander- und Tanzreise, oder lieber ganz entspannt mit dem Oldtimer durch die Altstadt Havannas und am Strand ausruhen, ob gemeinsam in derGruppe reisen oder ganz individuell z.B. mit dem eignen Mietwagen – Sprachcaffe Reisenkreiert für jeden seinen ganz persönlichen Traumurlaub.Rückfragen bitte an:Sprachcaffe Reisen GmbHVanessa ReißGartenstraße 660594 Frankfurt am MainTelefon: 069 - 610 912 53E-Mail: content.cuba@sprachcaffe.deWebsite: www.sprachcaffe-reisen.de



Bildinformation: Sprachcaffe Reisen GmbH