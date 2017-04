(fair-NEWS)

Ciao, Bella! Mi scusi… Grazie mille! Na, auch die Stimme des netten Kellners aus dem letzten Italienurlaub im Ohr? Nach dem Erfolg der spanisch inspirierten Rezeptstrecke „Müsli, Mango, Málaga“ geht die Genussreise der „KLUTH – Grüne Küche Rezeptkampagne 2017“ unter dem Motto „Nudeln, Nusskern, Napoli“ nun weiter in die köstliche Welt Italiens.KLUTH, der Spezialist für Trockenfrüchte, Nusskerne und Zutaten richtet sich mit dieser Rezeptstrecke an Menschen, die gern kochen, reisen und die Küche anderer Länder schätzen. Neben leckeren Rezepten findet man in den praktischen Rezeptflyern auch Wissenswertes zu landes- und kulturtypischen Produkten. Warum man zum Beispiel Parmesan und Grana Padano nicht verwechseln sollte oder wie man den perfekten Pastateig herstellt, erfährt man ganz nebenbei beim Durchblättern.Bei den Rezepten präsentiert KLUTH eine bunte Auswahl an leckeren, leichten Gerichten, die alle einen italienischen Touch haben und perfekt in den Frühling passen. So ist der „Spargelsalat mit Linguine“ mit seinen tollen Aromen aus gerösteten Nüssen, Estragon und Weißwein sowie saftigen Tomaten und knackigem Rucola, sowohl als Hauptgang als auch als Beilage ein echtes Highlight.Ebenso praktisch als Ergänzungen für jedes Picknick, Sommerbuffet oder den Grillabend sind diese drei leckeren Salatvariationen:Der „Butternutkürbis-Mangold-Salat“ ist mit leichter Knoblauchnote und karamellisiertem Salatveredler ein Genuss auf allen Geschmacksebenen. Der „Auberginen-Tomaten-Salat“ mit seinem typisch mediterranen Antipasti Charakter besticht zusätzlich durch die Kombination aus kräftigem Kürbiskern Pesto und mildem Schafskäse. Und der „gebratene Chicoréesalat“ kombiniert süß-fruchtige Aprikosen- und Orangennoten mit würzigem Parmaschicken und herbem Rosmarin.Alle Rezepte finden Sie im Handel als handliche Flyer " Nudeln, Nusskern, Napoli“ auf den gleichnamigen Displays und online unter www.kluth.com Nusskernmischung 100g 2,19 € (UVP)Salatveredler, Tomate Mandel 100g 1,69 € (UVP)Kürbiskerne 50g 0,99 € (UVP)Pinienkerne 50g 3,49 € (UVP)Aprikosen 100g 1,79 € (UVP)