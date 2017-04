Sonus unterstützt Microsoft Skype for Business Cloud Connector Edition-Anwendungen mit Sonus Cloud Link

(fair-NEWS)

 Die Sonus Cloud Link Lösung, entwickelt für den effizienten, sicheren und schnellen Einsatz von Microsoft Skype for Business Cloud Connector Edition (CCE) Installationen, wurde jetzt durch die Performance-Tests von Miercom bestätigt Ein Distributionsabkommen mit Microsoft ermöglicht ein attraktives Angebot der Microsoft CCE innerhalb einer vorkonfigurierten Appliance Branchenexperten für Skype for Business unterstreichen in Publikationen die Bedeutung von Sonus Cloud Link und CCE.Frankfurt, 7. April 2017 – Die Sonus Cloud Link-Lösung von Sonus Networks wurde vom unabhängigen Test- und Zertifizierungsunternehmen Miercom im Hinblick auf ihre Performance und Sicherheit verifiziert. In Verbindung mit der Outbound-Lizenz und dem Distributionsabkommen mit Microsoft unterstreicht die Verifizierung das Engagement von Sonus Networks für seine Partner und Kunden. Dazu kommt eine enge Zusammenarbeit mit unabhängigen Branchenexperten, die mit Sonus Cloud Link arbeiten. Der internationale Anbieter von hochsicheren und intelligenten Lösungen für die Kommunikation in der Cloud ermöglicht damit den schnellen und problemlosen Einsatz von Microsoft CEE für Office 365 Cloud PBX.Leistungs- und Sicherheitsbewertung durch MiercomDie folgenden Eigenschaften von Sonus Cloud Link wurden von Miercom durch umfangreiche Testreihen verifiziert:• Zuverlässige Skalierung für bis zu 500 gleichzeitige Skype for Business-Verbindungen• Erfolgreicher Schutz gegen Denial of Service (DoS)- und Angriffe mit manipulierten Protokoll-Inhalten auf private und öffentliche Schnittstellen ohne Verbindungsverluste• Kopplung von Skype for Business mit SIP-Fremdanlagen sowie mit Altsystemen auf der Basis von TDM und analoger Telefontechnik• Schnelles Einrichten in nur einer Stunde mit dem CCE Configuration Wizard statt stundenlanger manueller Installation.Hier geht es zum kostenlosen Download des Miercom-ReportsDistributionsabkommen mit MicrosoftSonus unterzeichnete kürzlich ein Outbound-Lizenz und Distributionsabkommen mit Microsoft. Durch diese Vereinbarung kann Sonus den in der Sonus Cloud Link Appliance eingebetteten Microsoft CCE-Code zu einem attraktiven Preis in großem Umfang an seine globalen Partner und Kunden verkaufen.Konfigurationsleitfaden für CCE for Cloud PBX mit Sonus Cloud LinkEin detaillierter Konfigurationsleitfaden für CCE mit Sonus Cloud Link wurde durch Thomas Poett erstellt. Thomas Poett ist Westcon Business Unit Leader for Microsoft UC und MVP von Microsoft; den Konfigurationsleitfaden finden Sie hier.Skype for Business CCE mit Sonus SBC – einfach erklärt im VideoLasse Nordvik Wedø, Office Servers and Services MVP, erläutert in einem Video die Best Practices für die SBC-Konfiguration mit CCE for PSTN-Verbindungen.Einfacher Umstieg auf Office 365 Cloud PBX„Sonus hat die Lösung für die Appliance-basierte Microsoft CCE-Anwendungen, die dem Kunden einen einfachen Umstieg auf Office 365 Cloud PBX ermöglicht“, erklärt Mykola Konrad, Vice President. Product Management and Marketing, Sonus. „Und mit der Verifizierung durch Miercom können sich Kunden darauf verlassen, dass Sonus Cloud Link ihr Netzwerk auch unter den extremsten Netzwerkbedingungen kompromisslos absichert.“„Die Ergebnisse unserer Tests bestätigen, dass Sonus Cloud Link auch bei den aggressivsten Netzwerkangriffen eine eindrucksvolle und höchst zuverlässige Performance und Sicherheit bietet“, erläutert Robert Smithers, CEO, Miercom. „Wir können zudem bestätigen, dass sich Sonus Cloud Link dank des bedienungsfreundlichen CCE Configuration Wizard problemlos in weniger als einer Stunde einrichten lässt. Wir freuen uns daher, dass wir Sonus Cloud Link die ‚Miercom Performance Verified‘-Zertifizierung verleihen können.“Weitere Fakten und Informationen im Überblick:• Das komplette Session Border Controller (SBC)-Portfolio von Sonus ist für Skype for Business zertifiziert.• Die Produkte Sonus SBC 1000 und SBC 2000 erhielten von TMCnet die Auszeichnung „2016 Unified Communications Product of the Year“.• Erfahren Sie mehr über Sonus Cloud Link• Dieses kurze Video zeigt Ihnen, wie Sonus Cloud Link die Installationszeiten um bis zu 90 Prozent verkürzen kann



Bildinformation: Logo Sonus