macevent unterstützt Benefizveranstaltung des Kinderschutzbundes Köln

Auf der Galopprennbahn in Köln-Weidenpesch öffnen sich am 7. Mai 2017 bereits im 16. Jahr die Startboxen zum großen Benefizrenntag zugunsten des Kinderschutzbundes Köln. „Kindern helfen“ – so lautet das Motto der Veranstaltung, die sich mit rund 15.000 Besuchern zu einem echten Publikumsmagneten entwickelt hat. Für die Agentur macevent, Premiumpartner der Veranstaltung, ist der Benefizrenntag eine besondere Herzensangelegenheit: Sie begleitet erneut die beiden Ausrichter, den Verein der Freunde und Förderer des Kinderschutzbundes Köln e. V. sowie den Kölner Renn-Verein 1897 e. V., bei der Koordination beziehungsweise Umsetzung der Veranstaltung und übernimmt neben der Logistik auch die komplette Recherche, Akquise und Betreuung der vielen Prominenten, die sich ebenfalls pro bono für diesen guten Zweck einsetzen.Zahlreiche Unternehmen, Sponsoren und VIPs tragen seit vielen Jahren zum großen Erfolg des Events bei. Schirmherrin des Benefizrenntages ist die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Der Gesamterlös kommt in vollem Umfang den Hilfsangeboten des Kinderschutzbundes Köln zugute, der sich seit über 60 Jahren für die Interessen von Kindern und Familien in der nordrhein-westfälischen Metropole engagiert. Im vergangenen Jahr verzeichneten die Veranstalter durch das finanzielle und personelle Engagement aller Beteiligten einen Erlös von rund 50.000 €.Besucher können sich auch in diesem Jahr wieder auf viele bekannte Gesichter aus TV, Musik und Sport freuen – darunter Susanne Pätzold von Switch Reloaded, Frank Reudenbach und Jochen Damm von der Kölschen Band „Klüngelköpp“, Torsten Heim von Toto & Harry sowie Stars aus den RTL-Serien „Alles was zählt“, „Unter Uns“ und anderen mehr. Sie alle unterstützen den Renntag mit einem bunten Kinderprogramm und vielen Spielangeboten inklusive Autogrammstunden, Kinderschminken und einem Losverkauf für die Tombola. Besonderes Highlight ist ein Live-Auftritt von „Kasalla“ nach dem Prominentenrennen auf der Wiese vor der Tribüne.Acht spannende Galopprennen werden das Publikum in Atem halten. Glanzvoller Höhepunkt der Veranstaltung ist das traditionelle 250-Meter-Prominentenrennen auf Islandpferden.Der Benefizrenntag ist als Erlebnis für große und kleine Besucher konzipiert. Für die erfolgreiche Durchführung des besonderen Renntags ist der Kinderschutzbund Köln auf Unterstützung von Unternehmen und Geschäftspartnern angewiesen. Es gibt attraktive Beteiligungsmöglichkeiten für Sponsoren.Info: www.macevent.de/images/kinderschutzbund_sponsoringmoeglichkeiten_2017.pdf



Bildinformation: macevent unterstützt Benefizveranstaltung des Kinderschutzbundes Köln