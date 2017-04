Enterprise Search für unterwegs: iFinder5 elastic als App für iOS

(fair-NEWS)

München, den 07. April 2017 – IntraFind, Hersteller von Lösungen für das effiziente Suchen, Finden, Analysieren von strukturierten und unstrukturierten Informationen, hat seine Enterprise Search Lösung „iFinder5 elastic“ jetzt in den App Store gebracht. Mit iFinder5 mobile können iFinder5 Anwender nun auch unterwegs auf ihrem iPhone oder iPad nach Unternehmensdaten suchen. Wie von der Desktop-Anwendung her gewohnt, erfolgt die Bedienung über das zentrale Suchfeld. Durch das flexible Templatekonzept werden die Treffer auch automatisch in dem jeweiligen Stil und Layout der Kundeninstallation im iFinder5 elastic mobile dargestellt.Das schnelle Suchen und Finden nach Ergebnissen in Unternehmensdaten ist mit dem iFinder5 elastic nun noch einfacher: Die Enterprise Search Anwendung durchsucht unternehmensweit strukturierte und unstrukturierten Daten und bereitet die Suchergebnisse übersichtlich auf.Egal ob Word, PDF oder Webseite: Der Nutzer bekommt alle relevanten Informationen übersichtlich in einer Vorschauansicht präsentiert. Der entsprechende Suchbegriff ist darin farblich hervorgehoben, sodass der Mitarbeiter auf einem Blick sieht, in welchem Zusammenhang der Begriff steht ohne dass er das Dokument dafür zwingend öffnen muss. Der iFinder5 elastic kann an verschiedene Datenquellen wie ERP-Systeme, E-Mail-Programme, Filesysteme oder Cloud Applikationen angebunden werden.Die App bietet außerdem folgende Features:Autocomplete: Der Anwender erhält während der Sucheingabe Vorschläge zur automatischen Vervollständigung des Suchbegriffs sowie auch kontextabhängige Vorschläge. Tippfehler werden ebenso verbessert.Secure Search: Sie sorgt dafür, dass dem Suchenden nur die für ihn zugelassenen Dokumente angezeigt werden. Sämtliche Informationen in der Trefferliste wie die Anzahl der Treffer sowie die Suchergebnisse sind rechtegeprüft. Das gilt auch für die Autocomplete und „Meinten Sie“-Vorschläge.Natural Language Processing (NLP): Die Suche kann auch mit Hilfe eines Fragesatzes („Welcher Mitarbeiter arbeitet in Düsseldorf?“) durchgeführt werden.Unterstützung von über 600 Dateiformaten: Dazu gehören sämtliche gängigen Office-Dateiformate sowie Text- und Bilddateien.Vorschau: Der Nutzer erhält eine Vorschau auf die gefundenen Dokumente, ohne dass die entsprechende Originalanwendung auf dem Mobile Device installiert sein muss.Um die App nutzen zu können, muss das Unternehmen die aktuelle Version des iFinder5 elastic im Einsatz haben. An Sprachen unterstützt der iFinder5 mobile neben Deutsch auch Englisch, Französisch und Spanisch. Voraussetzung ist iOS 9.0.



Bildinformation: Enterprise Search für unterwegs: iFinder5 elastic als App für iOS