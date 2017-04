Kurz mal raus und rein ins Urlaubsfeeling

(fair-NEWS) Kiel, 07.04.2017. Dem grauen Alltag ein Schnippchen schlagen, die Koffer packen und einfach mal raus: Das geht auch, wenn nicht mehr so viele Urlaubstage übrig sind. Mit Gebeco können Gäste weltweit in den Kurzurlaub starten und erleben berühmte Städte im Detail. Ob Rom, Paris, New York oder Barcelona - alle Reisen sind im Reisebüro und im Internet buchbar.



Reisebeispiele

New York kompakt

Die USA ist in aller Munde. Alle reden davon, aber mit Gebeco sind Gäste selbst vor Ort und entdecken das Land voller Gegensätze mit den eigenen Augen. Besonders New York ist immer eine Reise wert, denn der Big-Apple besticht vor allem durch Weltoffenheit und Multikulturalität. Mit der 7-Tage-Studienreise erlebt die Gruppe die Stadt aller Städte in ihrer ganzen Vielfalt. Die Gruppe nimmt sich Zeit, die facettenreiche Weltstadt ganz genau unter die Lupe zu nehmen: Manhattan, das Metropolitan Museum of Art und Ground Zero sind nur einige der Highlights, die diese aufregende Metropole zu bieten hat. Schon bei der Anreise kann die Gruppe während der Fahrt über den East River die imposante Skyline Manhattans bestaunen. Einen noch besseren Überblick erhält man natürlich bei dem 15-minütigen Hubschrauber-Rundflug am zweiten Tag der Reise. Aus der Luft kann die Gruppe die Freiheitsstatue, Ellis Island, das Empire State Building und viele andere bekannte Gebäude der markanten Skyline erspähen. Aber auch zu Fuß und per U-Bahn lässt sich der Big-Apple gut erkunden. Die ideale Gelegenheit, mit den New-Yorkern auf Tuchfühlung zu gehen. Doch New York ist nicht nur Manhattan. Die qualifizierte, deutschsprachige Studienreiseleitung führt die Gruppe in den Stadtteil Brooklyn, ein multikulturelles Mosaik. Wo einst Schriftsteller und Künstler wie Benjamin Britten und Truman Capote wohnten, öffnen nun Galerien, Bars und Clubs ihre Pforten. Die besten Hot Dogs der Stadt locken bei einem Bummel am Strand von Coney Island. Außerdem empfiehlt sich ein Besuch des 9/11 Museums im Ground Zero und der neu eröffneten Aussichtsplattform im One World Trade Center. Ein besonderer Höhepunkt ist sicher das gewaltige Metropolitan Museum of Art an der 5th Avenue. Auf 130.000 Quadratmetern sind bedeutende Kunstschätze vom 6. Jahrhundert vor Christus bis zur Gegenwart ausgestellt. Das Guggenheim-Museum hingegen bietet interessante Einblicke in die moderne Kunst und Architektur. Etwas Ruhe vom Trubel der Stadt findet die Gruppe bei einem Spaziergang im Central Park, der grünen Lunge der Stadt.

„New York kompakt“, Dr. Tigges

7-Tage-Studienreise ab 2.295 € inkl. Flüge

Link zur Reise: https://www.gebeco.de/reisen/282T013

Termine: 25.03.-31.03., 15.04.-21.04., 20.05.-26.05., 17.06.-23.06., 29.07.-04.08., 31.08.-06.09., 12.09.-18.09., 21.09.-27.09., 12.10.-18.10., 02.12.-08.12.2017



Barcelona - von Künstlern und Kathedralen am Meer

Kurz mal raus aus Deutschland, echte Stadtluft schnuppern und trotzdem nicht in Stress geraten? In diesen Genuss kommen Reisende, die an der 4-Tage-Erlebnisreise nach Barcelona teilnehmen. Die qualifizierte Reiseleitung führt die Gruppe durch die entspannt mediterrane Handelsstadt zu den Werken Gaudís, den Höhepunkten des Jugendstils und zur einzigartigen, gotischen Kathedrale La Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia. Bei einer Stadtrundfahrt entdeckt die Gruppe die Plaza de España, einen der wichtigsten, öffentlichen Plätze Barcelonas und fährt bis hinauf auf den Berg Montjuïc zum Olympiagebäude und genießt den Ausblick über die gesamte Stadt, den maritimen Hafen und das weite Meer. Ein Besuch der „unvollendeten“ Basilika Sagrada Família darf natürlich nicht fehlen. Der Bau wurde 1882 von Antoni Gaudí im Stil des Modernisme entworfen und soll 2026 fertiggestellt werden. Die Gruppe betrachtet das einzigartige Wahrzeichen der Stadt von Innen und Außen und erfährt, was es mit dem katalanischen Jugendstil alles auf sich hat. Ein gelungener Abschluss dieses ereignisreichen Tages ist sicher der Besuch der Wasserspiele auf der Plaza de España. Die Lichteffekte und Wasserfontänen bieten ein farbenfrohes Spektakel. Der nächste Tag steht ganz im Zeichen des Künstlers Gaudí und seiner Werke. In aller Ruhe verfolgt die Gruppe die Spuren, die der Architekt in der Stadt hinterlassen hat: Parkstatuen, bewundernswerte Steinkonstruktionen, atemberaubende Keramikarbeiten und faszinierende Gebäude. Wer noch etwas von der Umgebung der Stadt sehen möchte, folgt der Reiseleitung in die bizarre Bergwelt des Montserrat-Gebirges. Auf einer Höhe von 720 Metern liegt das Benediktinerkloster Santa Maria de Montserrat, mit der von allen Katalanen verehrten Schwarzen Madonna.

„Barcelona - Künstlern und Kathedralen am Meer“, Gebeco Länder erleben

4-Tage-Erlebnisreise ab 695 € inkl. Flüge

Link zur Reise: https://www.gebeco.de/reisen/2740055

Termine: 13.04.-16.04., 18.05.-21.05., 15.06.-18.06., 20.07.-23.07., 17.08.-20.08., 21.09.-24.09., 12.10.-15.10.2017