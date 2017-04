Dubiose Ganoven, gepunktete Mischlingshunde, ziemlich coole Mädchen und mutige Jungs

(fair-NEWS)

Im April 2017 erscheint das neue Jugendbuch "Das Geheimnis der Gruselmühle" von Stephan Hähnel in der Edition Drachenfliege des Periplaneta Verlags Berlin. Altersgerecht und mit "Ich bin ja schon so erwachsen"-Jugend-Humor zeichnet der Berliner Autor ein spannendes Abenteuer für Klein und Groß.Protagonist Hagen ist einer Kunst-Schmuggler-Bande auf der Spur. Hilfe bekommt er vom einzigen reinrassigen Mopatiner, Mops-Dalmatiner-Mischling, namens Dr. Schmidt, und Emilia, Hagens Sandkastenfreundin, die immer noch ziemlich cool ist. Zusammen suchen sie nach den gestohlenen Gemälden und decken immer wieder neue Geheimnisse auf.Das Cover entwarf der Illustrator und Schnell-Maler Ralf Alex Fichtner bei. Auch die 11 enthaltenen Grafiken, welche die Geschichte bildhaft illustrieren, zeichnete er.Das Werk erscheint als hochwertiges, illustriertes Softcover und ist für Kinder ab 11 Jahren empfohlen. Außerdem ist es als E-Book-Download für Kindle, iPad und Co. erhältlich.Klappentext:Hagen kann es nicht glauben: Statt in den Sommerferien irgendetwas Cooles zu machen, schickt ihn die Erzeugerfraktion zu seiner Großmutter aufs Land. Dabei ist er schon fast 13! Er stellt sich auf voll öde Ferien ein, ohne Internet und PlayStation. Doch er hat sich gewaltig geirrt. Gleich, als er am Bahnhof ankommt, wird er Zeuge eines Gesprächs zwischen zwei mysteriösen Ganoven. Eine Kunst-Schmuggler-Bande treibt ihr Unwesen!Doch was hat der Museumsdirektor damit zu tun?Und warum darf die Polizei nichts erfahren?Zusammen mit Emilia und Dr. Schmidt, dem Dalmatiner-Mops-Mischling seiner Oma, stellt sich Hagen der Herausforderung.Werk:Stephan Hähnel: „Das Geheimnis der Gruselmühle“Periplaneta Berlin, Edition Drachenfliegemit Illustrationen von Ralf Alex FichtnerBuch, Softcover, 134 S., 19 x 13,5 cmISBN: 978-3-95996-038-0, GLP: 12,- € (D)Genre: Jugendbuch ab 11 Jahre, Abenteuer-/DetektivgeschichteAutor:Stephan Hähnel wurde als Weihnachtsgeschenk 1961 in Berlin geboren. Seit 2005 schreibt er Romane, Krimis, schwarzhumorige Erzählbände und Kinderbücher. Schon seit seinen ersten Werken gilt er als „Meister des schwarzen Humors“ (Berliner Kurier). 2010 initiierte er das Literaturfestival „Berliner Krimimarathon“.Seit zehn Jahren ist er zudem mit unterschiedlichen Schreib-Workshops deutschlandweit an Schulen unterwegs und arbeitet außerdem mit dem Projekt „Literarische Vormittage“ zusammen.„Die Arbeit mit Kindern macht mir Spaß. Zu erleben, wie Geschichten entstehen, die nicht Abklatsch gesehener Filme, gelesener Bücher oder durchzockter Spiele sind, ist spannend. Wer sich darauf einlässt, lernt eine Welt kennen, die grenzenlos zu sein scheint. Das eigene Kopfkino anschalten und Ideen selbst zu gestalten, ist ein Abenteuer. Als Schriftsteller ist es mir wichtig, die Schüler dort abzuholen, wo ihr Interesse liegt und ihnen damit möglicherweise eine neue Tür zu öffnen.“ Stephan Hähnel