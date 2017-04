Tripada Yoga ® für Schwangere in Hilden

(fair-NEWS)

Wer eine seriöse Adresse für Yoga für Schwangere in Hilden sucht ist bei Tripada ® Yogalehrerin Andrea Hendrichs genau richtig. In ihren Räumlichkeiten der Düsseldorferstr. 107 in Hilden unterrichtet sie Tripada ® Yoga für verschiedene Zielgruppen. Yoga für Schwangere, für Anfänger und Fortgeschrittene und auch für Kinder. Tripada ® Yoga ist eine eingetragene Marke und steht für Yoga in der Gesundheitsförderung. Die Konzepte sind alle von der Zentralen Prüfstelle Prävention anerkannt und werden über die gesetzlichen Krankenkassen als Präventionskurs gefördert. Wer also qualitatives Yoga machen möchte, der ist mit Tripada ® Yoga an der richtigen Adresse. Es wurde von Hans Deutzmann, dem Leiter und Gründer der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga ® in Wuppertal aus über 15 Jahren Yogaerfahrung aus dem Hatha Yoga Hilden entwickelt und stetig optimiert und an die Bedürfnisse der modernen westlichen Menschen angepasst, die Yoga als Methode der Entspannungsförderung verstehen und suchen und weniger als religiöse Stütze.Tripada Yoga ® ist somit säkular und weltanschaulich neutral ausgerichtet, es nutzt die verschiedenen Elemente des Yoga zur Gesundheitsförderung. Alle Übungen haben dementsprechend einen Nutzen auf Körper und Geist und folgen einem didaktischen Aufbau, der sinnvoll aufeinander abgestimmt ist. Zudem sind die Übungen rückensicher und teilnehmerorientiert. Für verschiedene Zielgruppen gibt es verschiedene Tripada Yoga ® Stufen, vom Leichten bis zum Schweren. Bei Andrea Hendrichs in Hilden können Sie alle Stufen buchen, vom leichten Tripada Yoga ® Basic Kurs zu den schwierigeren Tripada Yoga ® Basic Plus und Tripada Yoga ® Mediate Kursen bis hin zu Tripada Yoga ® für Kinder und Yoga für Schwangere in Hilden. Andrea Hendrichs hat in der Tripada Akademie ® in Wuppertal die 2 jährige Ausbildung zur Tripada ® Yogalehrerin gemacht und wurde in die verschiedenen Stufen eingeführt.Ebenso wurde sie im Rahmen der Ausbildung auch auf die Besonderheiten bei Schwangeren und auf das Tripada ® Kinderkonzept geschult. Besonders Yoga für Kinder unterscheidet sich deutlich zum normalen Yoga, da man mit den Kleinen noch keine komplette Yogastunde abhalten kann. Hier werden einzelne Übungen kindgerecht und spielerisch als Tiergeschichte vermittelt, um sie langsam an die Übungen zu gewöhnen. Hierbei kommen auch verschiedene bunte und phantasievolle Hilfsmittel zum Einsatz, um den Unterricht abwechslungsreich und für die Kleinen spannend zu gestalten. Auch bei Yoga für Schwangere bedarf es einem fachgerechten Hintergrundwissen über die Bedürfnisse der Schwangeren und welche Übungen sinnvoll oder so gar nicht empfehlenswert sind. Die hier drin fachgerecht ausgebildete Tripada ® Partnerin und Yogalehrerin Andrea Hendrichs unterrichtet seit Anfang 2016 ihre Tripada Yoga ® Kurse in Hilden.Sie ist also die ideale Adresse für fachgerechtes und kompetentes Yoga in Hilden im Rahmen der Gesundheitsförderung, welches durch alle gesetzlichen Krankenkassen gefördert wird. Wenn Sie sich näher über Frau Hendrichs informieren möchten besuchen Sie doch ihre Webseite unter www.tripada-yoga-hendrichs.de