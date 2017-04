Zielgerichtete Kundenansprache

(fair-NEWS)

Die aktuelle Erweiterung von TOLERANT Post hilft Unternehmen bei der Standortplanung, Zielgruppenanalyse und Marktabschätzung. Dazu verwendet TOLERANT Post CAMEO Daten, welche Konsumenten auf einzigartige Weise anhand ihrer Lebensphase und ihres Wohlstands klassifiziert. Und das ganze Europaweit.Der Einsatz von Lifestyle-Daten ermöglicht es, Ihre Kunden zu kategorisieren und so bessere Ergebnisse in der Ansprache zu erreichen. Zudem können Zielgruppen- und Marktpotenziale erkannt und dadurch Marktanteile langfristig erhöht werden.Bei den meisten Kaufentscheidungen spielen das Milieu und der Lebensstil eine bedeutende Rolle.Mit den Milieus steht der Produktentwicklung und dem Marketing ein Methodenansatz zur Verfügung, der auf den Lebenswelten und Lebensstilen der Verbraucher basiert.Auf Basis eines umfangreichen Audience Targeting Systems wurde mit den CAMEO-Daten eine umfassende mikrogeographische Segmentierungsmöglichkeit geschaffen, um Wohnumfelder zu beschreiben.In Deutschland enthalten die CAMEO Daten 44 Einteilungen nach sozialen Schichten, Finanzkraft und Lebensphase. Diese sind wiederum in neun Hauptgruppen zusammengefasst und deutlich voneinander unterscheidbar. Die CAMEO-basierte Anreicherung bzw. Analyse von Kunden und Märkten unterstützen Unternehmen damit, ihre Marktstrukturen und Zielgruppen besser verstehen zu lernen. Klassische Einsatzfelder von CAMEO Deutschland finden sich zum Beispiel im Data Mining, in Datenbankmodellen, in der Kundenkommunikation, in Prognoseszenarien sowie bei der Gebiets- und Standortplanung oder -bewertung.All dies kombiniert TOLERANT Post mit der postalischen Adressprüfung um technischen Problemen bei der Zuordnung und Erkennung aus dem Weg zu gehen. Datenqualität und Datenanreicherung ist somit per Knopfdruck in einem Schritt verfügbar. Darüber hinaus bietet TOLERANT Post eine einfache Integration in bestehende Systeme wie beispielsweise CRM Systeme, Datenbanken und Datawarehousesysteme.Sie wollen mit ihren Systemen in die Cloud? Auch hierfür bietet TOLERANT Post durch seine überlegene Technologie eine leicht verwendbare Basis. Mit dem nächsten Release ist eine direkte Anbindung an Cloud-Datenbanken wie von Microsoft Azure oder auch das Datawarehouse System Amazon Redshift verfügbar.Für eine technische oder fachliche Unterstützung stehen wir und unsere Experten Ihnen jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf ihren Anruf.



