(Saarbrücken, 07.04.2017) Der Weg des Hummers geht durch das Saarland – genau genommen durch saarländische IT-Systeme. Und wie das auf gut Saarländisch reibungslos ‚flutscht‘, zeigen drei Firmen aus dem Saarland im Rahmen einer Hausmesse am 27. April 2017 in Bous am Beispiel des preisgekrönten Referenzprojektes für den Bremerhavener Feinkosthändler H. Köser GmbH.IANEO Solutions, SIGMATECH Informatik GmbH und Meta-Level Software AG, drei etablierte, saarländische Unternehmen, jedes für sich erfolgreich, gemeinsam unschlagbar: in einer anschaulichen Fallstudie beschreiben die Softwareunternehmen den „Weg des Hummers durch die IT“. Vom Marketing, der Bestellung und Fakturierung bis zur Archivierung wird der komplette Lebenszyklus eines Produktes in den unterschiedlichen IT-Systemen des Kunden abgebildet. Die Besucher der Hausmesse erfahren dabei, wie harmonisch aufeinander abgestimmte Systeme einen reibungslosen Ablauf garantieren und welch große Synergiepotentiale dadurch für den Kunden entstehen.IANEO Solutions aus Friedrichsthal bringt das Know-how im Umgang mit marketingrelevanten Daten und Onlineshops, die SIGMATECH Informatik aus Bous die Kompetenz in der Verarbeitung der Daten in ihrem ERP-System und steuert Produktion und Logistik. Die META-LEVEL Software aus Saarbrücken steuert ihr Fachwissen im Bereich der Dokumentenverwaltung bei.Nach einer erfolgreichen Premiere der Fallstudie auf der diesjährigen CeBIT wurde kurzerhand beschlossen, das Referenzprojekt auch Firmen im heimischen Saarland vorzustellen. Die Hausmesse findet am 27. April 2017, ab 14:30 Uhr in den Räumen der SIGMATECH Informatik in Bous statt. Im Anschluss an die Veranstaltung besteht Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch und der Verkostung Bremerhavener Feinkost aus dem Hause KÖSER. Anmeldungen sind bis zum 21. April 2017 möglich per Mail an info@meta-level.de sowie unter Tel. +49 681 99687-0.



Bildinformation: Fallstudie mit Aha-Effekt: „Wie kommt der Hummer in die IT?“