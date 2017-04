Wellness an der polnischen Ostsee: Erholung mit Meerblick im 4-Sterne-Wellnesshotel Lambert

(fair-NEWS)

Im Wellnesshotel kann man die Seele baumeln lassen und neue Kräfte tanken:Ein Urlaub im Wellnesshotel ist genau das Richtige, um die Lebenskraft wieder in Schwung zu bringen. Mit ausgiebigen Wellnessanwendungen kommt die Energie zurück. Ein entsprechendes Wellnessprogramm, Saunagänge, ausgedehnte Spaziergänge und viel Ruhe machen uns wieder fit für den Alltag.Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Preisbewusste Urlauber können sich im östlichen Nachbarland komfortabel erholen und in Ihrem erfrischenden Wellnessurlaub rundum verwöhnen lassen und bares Geld sparen. Vor allem die polnische Ostsee erlebt einen enormen Wellness-Boom. In den letzten Jahren entstanden hier zahlreiche Spa- und Wellnesshotels, in denen Wellness und Genuss großgeschrieben werden.Erholung mit Meerblick im 4-Sterne-Wellnesshotel Lambert:Das 4-Sterne- Strandhotel Lambert bietet den perfekten Rahmen für einen erholsamen und komfortablen Ostsee- und Wellnessurlaub. Das Hotel liegt in hervorragender Lage direkt am Strand im Herzen des beschaulichen Badeorts Ustronie Morskie und bietet eine herrliche Aussicht auf die blaue Ostsee.Das im Jahr 2013 neu erbaute Wellnesshotel beherbergt 70 Gästezimmer in sechs Kategorien, ein eigenes À-la-carte-Restaurant und einen Spa- und Wellnessbereich. Die Zimmer sind allesamt zeitlos und elegant mit stilvollen Holzmöbeln und wertigen harmonisch aufeinander abgestimmten Materialien eingerichtet und mit allem Komfort ausgestattet. Warme braune-beige Farben und stimmungsvolle Beleuchtung runden das Gesamtbild ab und verleihen den Zimmern eine natürliche Wohlfühlatmosphäre.Die traumhafte Lage direkt am Meer, der erlesene Wohnkomfort und die wahre polnische Gastfreundschaft versprechen Erholung und Entspannung pur. Der schöne und moderne Spa- und Wellnessbereich mit vielfältigem Wellnessangebot ist die ideale Ergänzung für ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse.Vielfältige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Perfekt abgestimmte und vielfältige Wellnessangebote im Hotel Lambert bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Wellnessangebote für jeden etwas Passendes dabei. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die im Preis enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von vielen Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Lambert RELAX-TAGE• Termine: Ab 09.04.2017 bis 30.06.2017 (ausgenommen Feiertage)• Dauer: 3 Tage / 2 Nächte• Preise: Ab 151,- € pro Person (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 2 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts4. Nutzung des Spa- und Wellnessbereiches (Innenpool, Jacuzzis, Saunalandschaft)5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:1) 1 x Meersalzpeeling, für sichtbare Hautverfeinerung (40 min)2) 1 x entspannende Massage mit ätherischem Öl (50 min)Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchungsmöglichkeiten: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,19,hotel-lambert-medical-spa Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Lambert Medical Spa ****