Die Akademie der Deutschen Medien veranstaltet am 27. Juni 2017 in Berlin die 5. IT-Konferenz für Verlage und Medienhäuser. Unter der Headline „IT-Landschaften managen – Zwischen traditionellen Kernsystemen und agilen Applikationen“ diskutieren Tech-Experten, Digital-Strategen und Verlags-Manager darüber, wie IT-Landschaften gestaltet sein müssen, um Technologien flexibel ausbauen zu können, digitale Produkt-Innovationen auf den Markt zu bringen und neue Geschäftsmodelle zu lancieren.Nicht nur Google und Facebook, auch Start-Ups entwickeln Technologien, Produkte und Geschäftsmodelle in rasantem Tempo. In diesem dynamischen Wettbewerbsumfeld bleibt allein der Verlag konkurrenzfähig, der seine Produkte und Geschäftsmodelle agil und flexibel anpassen kann. Ein strukturiertes Innovations- und Technologiemanagement ist hierfür unabdingbar. Doch es reicht nicht aus, die traditionellen IT-Architekturen und Kernsysteme für den Ausbau des klassischen Verlagsgeschäfts effizient zu managen. Die Herausforderung besteht darin, die herkömmlichen IT-Systeme für die Entwicklung neuer Content-Strategien, das Daten-Management, Cloud-Dienste und den Einstieg in den E-Commerce durch neue Technologien agil zu erweitern.In Strategie-Keynotes und Praxisvorträgen präsentieren hochkarätige Speaker aus der IT- und Medienbranchen auf der Konferenz Einblicke in die IT-Strukturen von Verlagen und stellen Best Practices vor u. a. zu den Themen Tech-Trends, Innovations- und Datenmanagement, digitale Content- und Produktentwicklung sowie IT-Organisation. Zudem bieten die Roundtable-Workshops viel Raum für individuelle Fragestellungen und Diskussionen.Die Referenten sind u. a. Hans-Christian Boos (Arago), Christian Kohl (Digital Publishing Consultant), Petra I. Michael (Cornelsen), Boris Prondzinski (Otto Group), Oliver Radtke (Gruner + Jahr), Ingo Rübe (Burda Magazine Holding), Rupert Schäfer (Nunatak), Markus Slivovsky (Arvato Systems), Diana Timm (Peter Lang). Moderation: Dr. Sven Fund (fullstopp).Unterstützt wird die Veranstaltung von Arvato Bertelsmann und factory 42.Weitere Informationen unter: http://itkonferenz.de/