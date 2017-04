Selbst Jesus findet lobende Worte für "Das Sternenkind und der Rabe"

(fair-NEWS)

Nach dem großen Erfolg der deutschen Version des Kinder- und Jugendbuches „Das Sternenkind und der Rabe“ von Andreas Herteux, ist die englische Variante „The Star Child and the Raven“ nun auch endlich international erhältlich.Ein Schwerpunkt bildet dabei der US-Markt, für den sogar ein prominenter Werbepartner gewonnen werden konnte: Jesus Christus, der in einem nicht ganz ernstgemeinten Spot, über die Vorzüge von „The Star Child and the Raven“ berichtet.Der hochgelobte Bestseller „Das Sternenkind und der Rabe“ besticht nicht nur durch seine originelle Geschichte, die hervorragenden Figuren und die brillanten Illustrationen, sondern auch durch eine tiefgehende, fast philosophische Botschaft, die vor allem Erwachsene zum Nachdenken über die Themen Liebe und Freundschaft bringt. „Das Sternenkind und der Rabe“ ist damit zweifellos viel mehr als ein Kinderbuch.Dieser moderne Klassiker ist in beiden Sprachen sowohl als Print-Exemplar, als auch als Ebook erhältlich.Details zum Buch Das Sternenkind und der Rabe - The Star Child and the RavenISBN 978-3981838831 (gebundene Ausgabe, DV)ISBN 978-3981838824 (Taschenbuch, DV)ISBN 978-3981838886 (Taschenbuch, EV)ASIN B01LYOAUQS (Ebook, DV exklusiv bei Amazon)ASIN: B01M6C9AK6 (Ebook, EV, exklusiv bei Amazon)Erich von Werner Verlaghttps://www.erichvonwernerverlag.de/Email: info@erichvonwernerverlag.deAndreas Herteux (Autor)https://andreasherteux.jimdo.com/Spot:https://www.youtube.com/watch?v=883LDMXp8VY



Bildinformation: Das Sternenkind und der Rabe - The Star Child and the Raven von Andreas Herteux