Bei ProFair24 erhalten Verbraucher Geld für ihre Beratung! Klingt komisch – ist aber so!

Beim neuen Online-Dienst von ProFair24 erhalten Sie ab heute Geld für ihre Versicherungsvergleiche oder Neuabschlüsse, ein Bundesweites Expertennetzwerk berät sie Vor-Ort oder per Online Konferenz und Sie erhalten erstklassige Produkte und die Leistungen die zu ihnen passen. Auch Versicherungsgesellschaften haben den Mehrwert von ProFair24 erkannt und stellen auf dieser Plattform die neuesten Versicherungskonzepte vor. Mit einem unverwechselbaren Profil positioniert sich die Auktionsplattform für Kundentermine „ ProFair24“ neben führenden Anbietern der Branche. Einen schnellen Überblick zu dem neuesten Angeboten der ProFair24 finden Sie hier: www.profair24.de Erneut bestätigt das Unternehmen damit seinen Anspruch, mit neuen Ideen die Beratungsqualität des Versicherungskunden zu stärken. Das Team von ProFair24, Gründer Roland Richert und Marc Humer, stellen dem Verbraucher eine neue Möglichkeit zur Verfügung ihre Versicherungsunterlagen überprüfen zu lassen um das beste Preis- und Leistungspaket zu erhalten.Die Auktionsplattform ProFair24 verbindet in einer nahezu idealen Kombination gleich drei Vorteile für alle Versicherungskunden:• Sie erhalten ab heute Geld für ihre Versicherungsvergleiche oder Neuabschlüsse• Ein Bundesweites Expertennetzwerk berät sie Vor-Ort oder per Online Konferenz• Gleichzeitig erhalten Kunden erstklassige Produkte und Leistungen die zu ihnen passenDiese Neuentwicklung hebt sich aus der Masse an Angeboten hervor und stellt erstmals die Wünsche des Versicherungskunden in den Vordergrund. Experten sprechen von einem „Meilenstein“. Auch Branchenkenner erkennen, welch eine große Bedeutung die Auktionsplattform ProFair24 für den Versicherungsmarkt hat. Schließlich sollen die Wettbewerbsvorteile von ProFair24 weiter ausgebaut werden.Wir haben darauf geachtet, dass ProFair24 mehr als die herkömmlichen Qualitätskriterien erfüllt. ProFair24 findet eine hohe Akzeptanz bei Versicherungs- und Finanzkunden. Bereits innerhalb weniger Monate konnten wir die Nutzerzahlen verdoppeln, bestätigt Geschäftsführer Roland Richert. Es freut uns zu sehen, das unsere Innovationen so gut ankommt. Die Kunden bestätigen damit unsere Entwicklungsarbeit, ergänzte Roland Richert.ProFair24 wird von vielen Branchenbeobachtern eine glänzende Zukunft vorausgesagt.Nicht zuletzt wegen seiner ungewöhnlichen und dynamischen Aktivitäten zählt es zu den anerkannten Kompetenzpartnern in der Versicherungs- und Finanzbranche. Mit seinen innovativen Dienstleistungen ist ProFair24 bei Kunden und Geschäftspartnern gleichermaßen hoch angesehen.