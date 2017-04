Energieausweis: Die Pflichten für Immobilienverkäufer

(fair-NEWS)

Energieausweis / EnergieeinsparverordnungAm 1. Mai 2014 wurde der Energieausweis mit der neuen Energieeinsparverordnung (EnEV) eingeführt. Die EnEV ist einer der Bausteine der Energie- und Klimaschutzpolitik und setzt die neu gefasste EU-Richtlinie um. Der Schwerpunkt liegt auf den Anforderungen des Primärenergiebedarfs. Im Energieausweis werden neben dem Wärmeschutz der Gebäudehülle weitere Daten berücksichtigt wie die Energieeffizienz der verwendeten Anlagetechnik (z. B. Heizung, Lüftung, Kühlung, Beleuchtung).Ziel der Energieeinsparverordnung:Ziel der Verordnung ist die Energieeinsparung in Gebäuden. Im Zentrum des Interesses steht der klimaneutrale Gebäudebestand bis zum Jahr 2050. Dies soll durch diese Bestimmung aber auch mit anderen Instrumenten, insbesondere mit einer Modernisierungsoffensive für Gebäude, Anreizen durch die Förderpolitik, einem Sanierungsfahrplan und dem Energieausweis, erreicht werden.Energieausweis-Pflichten – das müssen Sie beachten:Gemäß § 16a Abs. 1 EnEV sind Immobilienanzeigen in kommerziellen Medien betroffen. Hierzu zählen Inserate in Zeitungen, Zeitschriften oder im Internet.Die Verordnung über die Datenangaben aus dem Energieausweis betrifft gewerbliche und private Immobilienverkäufer.(Die Werte des Energieausweises müssen in der Werbung aufgeführt werden, wenn Sie einen Ausweis haben. § 16 a Abs. 2 verlangt die Pflichtangaben in Anzeigen nur bei Vorliegen eines Energieausweises. Wörtlich: „und liegt zu diesem Zeitpunkt ein Energieausweis vor“. Deshalb kann man davon ausgehen, dass fehlende Angaben in der Anzeige nicht abmahnbar sind. Hilfreich ist die Werbung mit dem Zusatz, dass der Ausweis “nicht vorliegt”.)Pflichtangaben für Wohngebäude für die der Energieausweis ab dem 01.05.2014 erstellt wurde:- Art des Energieausweises (Bedarf oder Verbrauch)- Endenergiebedarf oder Endenergieverbrauch- der wesentliche Energieträger für die Heizung für Wohngebäude- das im Energieausweis genannte Baujahr- die im Energieausweis genannte Energieeffizienzklasse(für Nichtwohngebäude ist die Endenergie für Wärme und Strom getrennt auszuweisen)Pflichtangaben für Wohngebäude für die der Energieausweis zwischen dem 01.10.2007 und 01.05.2014 erstellt wurde:- beim Energiebedarfsausweis der Wert des Endenergiebedarfs- beim Energieverbrauchsausweis der Energieverbrauchskennwert(ist im Energieverbrauchskennwert der Energieverbrauch für Warmwasser nicht enthalten, so ist derEnergieverbrauchskennwert um eine Pauschale von 20 Kilowattstunden pro Jahr und QuadratmeterGebäudenutzfläche zu erhöhen)Energieausweis wann und wem muss er vorgelegt werden?Nach § 16 Abs. II S.1 EnEV 14 muss spätestens bei der Besichtigung, wenn eine Immobilie verkauft werden soll, der Energieausweis dem Kaufinteressenten vorgelegt werden. Diese Pflicht gilt als erfüllt, wenn ein deutlich sichtbarer Aushang des Energieausweises bei der Besichtigung gegeben ist. Wird die Immobilie nicht besichtigt, muss dem potentiellen Käufer unverzüglich (ohne schuldhaftes Verzögern) der Energieausweis (Kopie reicht) ausgehändigt werden. Fragt der Interessent nach dem Ausweis, ist ihm dieser unverzüglich vorzulegen. Nach Vertragsschluss (Kaufvertrag) ist der Ausweis unverzüglich auszuhändigen. Eine bloße Einsicht ist nicht mehr ausreichend.Gesetzliche Pflichten beim Energieausweis: Bedarfsausweis oder Verbrauchsausweis?Bedarfsausweis ist Pflicht bei:- Neubauten- Bestehenden Wohngebäuden (1-4 Wohneinheiten), Bauantrag vor dem 1.11.1977 wenn das Hausselbst, oder durch Modernisierung nicht das Wärmeschutzniveau der 1. Wärmeschutzverordnung von1977 erreicht.Bedarfs- oder Verbrauchsausweis ist möglich bei:- Bestehenden Wohngebäuden über 4 WE- Bestehenden Wohngebäuden 1-4 WE, Bauantrag nach 01.10. 1977- Nichtwohngebäuden- Bestehenden Wohngebäuden 1-4 WE, Bauantrag vor dem 1. November 1977, erfüllt Anforderungen derWSVO vom 11.8.1977Von der Energieausweispflicht befreit sind:- Baudenkmäler oder Gebäude innerhalb von Ensemble- oder denkmalgeschützten Bereichen- Gebäude mit einer Nutzfläche unter 50m²- Gebäude, die nicht regelmäßig genutzt bzw. beheizt oder gekühlt werden, wie etwa FerienhäuserVon der Energieausweis-Pflicht befreit ist:- der selbst in seinem Haus wohnt, für das die Baugenehmigung vor dem 1. Oktober 2007 beantragtwurde, und dieses nicht verkaufen oder vermieten will.- Vermieter einer Immobilie, bei der das Mietverhältnis schon bei Einführung der Energieausweis-Pflichtbestand und keine Neuvermietung oder den Verkauf der Immobilie plant.- der Verkäufer oder Vermieter eines Hauses (Wohnung) das unter Denkmalschutz stehtAuswirkungen bei einem Verstoß:Immobilienbesitzer und Immobilienmakler sind hierbei zu unterscheiden. Der Verkäufer ist hier in der Pflicht, auch wenn von Ihm der Immobilienmakler mit der Schaltung des Inserats unter der Prämisse so beauftragt wurde, dass im Inserat die Pflichtangaben aus dem Energieausweis enthalten und korrekt angegeben werden sollen. Versäumt der Makler die Pflichtangaben wurde eine Ordnungswidrigkeit begangen, welche mit einem Bußgeld von bis zu 15.000 € geahndet werden kann. Die Bußgeldvorschrift trat zum 1. Mai 2015 in Kraft. Die Schonfrist ist also vorbei! Auch wenn in den meisten Fällen der Verkäufer haftet, kann sich für den Immobilienmakler aus einer Nebenpflicht des Maklervertrags ein Haftungsrisiko ergeben.In einem Mehrfamilienhaus mit einer Eigentümergemeinschaft trifft die Pflicht der Zugänglichmachung des Energieausweises zwar den verkaufswilligen Eigentümer. Dieser ist jedoch nicht alleine für die Kosten zur Erstellung des Energieausweises zuständig. In der Begründung zur EnEV 2009 wird unterstrichen, dass die Kosten für die Erstellung des Energieausweises von der Eigentümergemeinschaft zu tragen sind.



