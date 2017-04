Urlaub auf dem Land in Polen: Wellness, Ruhe und Natur im polnischen Landhaus genießen

(fair-NEWS)

Im Wellnesshotel kann man die Seele baumeln lassen und neue Kräfte tanken:Ein Urlaub im Wellnesshotel ist genau das Richtige, um die Lebenskraft wieder in Schwung zu bringen. Mit ausgiebigen Wellnessanwendungen kommt die Energie zurück. Ein entsprechendes Wellnessprogramm, Saunagänge, ausgedehnte Spaziergänge und viel Ruhe machen uns wieder fit für den Alltag.Polen gilt als echter Geheimtipp für qualitativ hochwertigen Wellnessurlaub zu sehr günstigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa. Preisbewusste Urlauber können sich im östlichen Nachbarland komfortabel erholen und in Ihrem erfrischenden Wellnessurlaub rundum verwöhnen lassen und dabei bares Geld sparen.Wellness, Ruhe und Natur im polnischen Landhaus genießen:Für Ruhesuchende und Naturliebhaber bietet das Landhaus an der Rega einen idealen Rückzugsort - fernab von der Hektik und dem Stress der Städte, abseits überlaufender Seebäder und doch nah an der Ostsee.Das Landhaus an der Rega ist ein stilvolles, ländliches Hotel mit einem traditionellen und altpolnischen Flair. Das Hotel liegt in Nowielice in Westpommern, nur wenige Autominuten vom Deeper (polnisch Mrzezyno) Ostseestrand entfernt, auf einem großen Grundstück von 6 ha, umgeben von saftig grünen Wiesen und Feldern. Das ehemalige Gutshaus wurde umfassend saniert und modernisiert und zu einem Wellnesshotel umgestaltet, das modernen Wohnkomfort mit einem stilgerechten Ambiente verbindet.Das Landhaus an der Rega bietet eine gute Rückzugsmöglichkeit für alle, die sich ein paar Tage in absoluter Stille und familiärer Atmosphäre gut entspannen und vom Alltag erholen möchten.Vielfältige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.de:Perfekt abgestimmte und vielfältige Wellnessangebote im Landhaus an der Rega bietet exklusiv der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de auf seiner Website an. Ausgelegt auf unterschiedliche Aufenthaltsdauern und individuelle Geschmäcker ist bei den Wellnessangebote für jeden etwas Passendes dabei. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die im Preis enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr.Eines von vielen Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Wellness-Tage zu jeder Jahreszeit• Termine: Ganzjährig 2017 (ausgenommen Ostern, Weihnachten und Silvester)• Dauer: 5 Tage / 4 Nächte• Preise: Ab 247,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 4 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Bademantel für die Dauer des Aufenthalts4. Nutzung des Spa-Bereiches mit Schwimmbad, Saunalandschaft und Salzgrotte5. Inkl. WLAN, Parkplatz6. Inkl. 3 Wellnessanwendungen:1) 1 x Hot-Stone-Massage (60 min)2) 1 x Körperpeeling (30 min)3) 1 x Handmassage (15 min)Weiterführender Link zu den Angeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,12,landhaus-an-der-rega Web: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Landhaus an der Rega