Rund um San Jose – wo Natur und Weinkultur zusammenfinden

City Trip mit Naturerlebnis: Die Hauptstadt des Silicon Valley steht für Technik und Kultur, aber auch im Umland kommen Natur- und Weinfreunde auf ihre Kosten – die besten Weinberg-TrailsKalifornischer Lifestyle, ethnische Vielfalt, Innovation und Großstadtleben, Kunst, Kultur und Gastronomie – das ist San Jose. Ganz in der Nähe der drittgrößten Stadt Kaliforniens finden vor allem Weinliebhaber in den Santa Cruz Mountains, nur 90 Autominuten entfernt, ein einzigartiges Naturerlebnis. Das gebirgige Terrain mit den Wettereinflüssen von Meer und Tal, seinen unterschiedlichen Mikroklimata und diversen Böden bietet Winzern die idealen Bedingungen, qualitativ hochwertige Reben zu kultivieren. Das Anbaugebiet Santa Cruz Mountains dehnt sich auf fast drei Quadratkilometer aus, von San Francisco über die Halbinsel bis ins Silicon Valley und Monterey Bay. Aufgrund der Ausdehnung des Gebiets sollten Urlauber der Weinregion einen Ausflug im Hinblick auf die Öffnungszeiten der Weingüter und Weinhändler planen, die sie besuchen möchten.Ein Tag in den Weinbergen NordkaliforniensVier Weingüter in den Santa Cruz Mountains, die Kenner nicht verpassen sollten, verbinden das Genusserlebnis erstklassiger Weine mit Naturvergnügen dank ausgeschilderter Wanderwege durch die einmalige Landschaft:• Von Jesuitenmönchen im Jahr 1888 im Zentrum von Los Gatos gegründet, um ihre Schule in San Jose zu finanzieren, beherbergt die alte Weinkellerei heute den Testarossa Winery and Tasting Room. Damit ist sie die viertälteste durchgängig produzierende Kellerei in Kalifornien. Im sorgfältig renovierten Gebäude werden jährlich circa 20.000 Kisten Wein produziert. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.testarossa.com. Wanderfreunde können einen Besuch der Testarossa Winery mit einem Ausflug entlang des Los Gatos Creek Trail und des Jones Trail verbinden. Im Saint Joseph’s Hill Open Space Preserve finden Wanderer einen Zugang zum Los Gatos Creek Trail, der sich von San Jose bis nach Los Gatos erstreckt. Von dort aus führt der Jones Trail in den Novitiate Park, in dem auch die Weinkellerei Testarossa liegt.• Unter dem wachsamen Blick majestätischer Pfaue werden in der Picchetti Winery in Cupertino jedes Jahr rund 9.000 Kisten preisgekrönter Weine im Einklang mit der hundertjährigen Familientradition gekeltert. Auf dem mehr als einen Hektar großen Weinberg gedeihen über 110 Jahre alte Zinfandel-Reben. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 17 Uhr, weitere Informationen finden Interessierte unter www.picchetti.com. Auf dem drei Kilometer langen Zinfandel Trail inmitten des Picchetti Ranch Open Space Preserves können Besucher eine leichte Wanderung inmitten grüner Farne machen und den Ausblick über das Stevens Creek Wasserreservoir genießen.• In den Cooper-Garrod Estate Vineyards in Saratoga führt George Cooper die landwirtschaftliche Tradition der Familie Garrod weiter, die Bill Cooper und Jan Garrod einst begannen. George Cooper verfeinerte sein Handwerk bei den Winzern der Santa Cruz Mountains und in Napa Valley, aber auch im französischen Burgund und in Bordeaux. Die Weinlagen Coopers befinden sich seit über 100 Jahren im Besitz der Familie. Die Öffnungszeiten sind werktags 12 bis 17 Uhr und am Wochenende 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen finden Weinfreunde unter www.cgv.com. Zum Wandern bieten sich im Freemont Older Space Preserve mehr als 22 Kilometer an Wegen an. Das Weingut Cooper-Garrod ist über die Trails Wedding, Coyote Ridge und Bay View erreichbar.• Besucher, die auf die Wanderung verzichten können, aber nicht auf den Wein, sollten die Ridge Vineyards in Cupertino nicht auslassen. Gegründet wurden sie 1959 von vier Ingenieuren des Standford Research Institutes und erreichten schnell Weltruhm: Bei der Weinjury von Paris 1976 erreichte ihr Monte Bello Cabernet Sauvignon, Jahrgang 1971, den fünften Platz und trug damit zum guten Ruf, den kalifornische Weine bis heute genießen, bei. Auch bei der Neuauflage der Weinjury von Paris im Jahr 2006 waren die Weine Ridge Vineyards mehr als erfolgreich – sie belegten mit ihrem Cabernet den ersten Platz. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.ridgewine.com.



Bildinformation: Rund um San Jose – wo Natur und Weinkultur zusammenfinden