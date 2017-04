Keine gefärbten Tiere zu Ostern

(fair-NEWS)

(Düsseldorf/Bottrop) - Der Verkaufshit zu Ostern: gefärbte Hasen und Vögel aller Art, doch vor allem Küken werden angeboten, in den Farben Rosa, Gelb, Blau, Grün. In Deutschland erlaubt, wird in den den USA einderartiger Handel sogar mit Freiheitsentzug bestraftDiese Tiere leben oft nur einige Wochen oder Monate, da die verwendeten Farben häufig sehr schädlich für die Tiere sind.Wie erfolgt die Färbung? Die Tiere werden meist in Schüsseln oder Eimern mit Farbe überschüttet, die Tiere geschüttelt und wie ein Teig gemischt. In Europa erfolgt dieser Vorgang noch mit den Händen, doch in Asien maschinell mit einem sogenannten Mixer. Die Prozedur dauert dann solange, bis die Tiere ihre gewünschte Farbe erhalten haben. In Bottiche oder Kisten verpackt werden sie dann verkauft. Viel zu viele Tiere sind so stundenlang zusammengepfercht, ohne mit Flüssigkeit versorgt zu werden, bis dann endlich ein Käufer sie erwirbt. Dies halten viele Tiere nicht aus und sind schon beim Auspacken tot.Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen fordert daher in Deutschland und Europa ein Verbot des Handels mit gefärbten Tieren.Sie bittet aber alle Menschen: Ostern ist nicht das Fest der Tierquälerei. Gefärbte, lebende Tiere gehören nicht zum Osterfest!



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nordrhein-Westfalen