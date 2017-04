Texten fürs Internet: Neues Texterclub-Seminar

(fair-NEWS)

Der Texterclub erweitert seine Seminar-Angebote: Ab Juni 2017 findet erstmals das Seminar „Texten fürs Internet“ mit Rohita Bruckmann in Frankfurt statt. Am 20. Juli folgt ein Termin in Düsseldorf, am 3. August in Hamburg.Für alle Online-Texter gibt es Grund zur Freude: Das neue Seminar über Texte im Internet von Rohita Bruckmann befasst sich mit Themen rund um die geschriebene Sprache im Netz. Egal ob Newsletter, Online-Shops, Landingpages, Social Media oder Blogs – „Texten fürs Internet“ liefert fundierte und tiefgründige Einblicke in die Online-Text-Welt.Neues Texterclub-Seminar: Die Inhalte von „Texten fürs Internet“Texter lernen, wie sie ihre Zielgruppe erkennen und deren Sprache sprechen. Auch ein Exkurs zum Storytelling und das Texten gelungener Websiten-Texte stehen auf dem Programm. Natürlich darf auch SEO nicht zu kurz kommen. Alles in allem werden sämtliche Plattformen und Text-Elemente des Internets vorgestellt und praxisnah gemeinsam erarbeitet.Über die Dozentin: Rohita Bruckmann ist erfahrene TexterinMit Rohita Bruckmann ist ein weiterer Text-Profi zum Texterclub gestoßen. Seit über zehn Jahren textet die Dozentin der Akademie Deutsche POP für kleine und große Marken, darunter die Deutsche Telekom, Plantronics und hagebau. Zusätzlich betreibt sie auf Ihrer Website www.wortezauber.de einen Blog und präsentiert ihr Portfolio.Dauer und Kosten des SeminarsDas eintägige Seminar findet jeweils von 10 bis 17 Uhr im Design Office der jeweiligen Stadt statt. Pro Person und Tag kostet das Seminar 695 Euro, zuzüglich Mehrwertsteuer. Nähere Infos und das Anmeldeformular finden interessierte Texter unter www.texterclub.de/texte-internet