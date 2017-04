Goldegg Training Medienakademie und myMorawa starten bedarfsgerechtes Angebot für Autoren

(fair-NEWS)

Angebote für Neueinsteiger und auch für Fortgeschrittene stehen Autoren ab sofort unter https://www.mymorawa.com/mymorawa-und-goldegg-training-kooperation/ zur Verfügung. Die Kooperation der Goldegg Training Medienakademie des Goldegg Verlags und myMorawa von MORAWA Lesezirkel GmbH umfasst zweistündige Einführungsworkshops als auch exklusive eintägige Crashkurse für Autoren.Mit myMorawa und Goldegg Training stehen Autoren zwei starke Partner am Weg zur Buchveröffentlichung zur Seite. Goldegg Training gibt die jahrzehntelange Erfahrung und das Insiderwissen des erfolgreichen Verlages weiter. myMorawa – der Self-Publishing Verlag– ermöglicht es jedem, sein Werk als Hardcover, Paperback und eBook zu veröffentlichen und international zu vertreiben. Jede Neuerscheinung wird im VLB (Verzeichnis lieferbarer Bücher), bei sämtlichen Barsortimenten und anderen Verzeichnissen gelistet und ist in allen wichtigen Online-Shops (Amazon, Thalia) sowie im stationären Buchhandel erhältlich. Darüber hinaus liegt ein Exemplar in sechs MORAWA Filialen auf.Autoren haben die Chance, in engem Kontakt mit Lektoren und Marketing-/Vertriebsexperten aus der Verlagslandschaft zu stehen, um für anstehende oder auch vergangene Veröffentlichungen auf das passende Umfeld zurückgreifen zu können.„Mit den drei Säulen unserer Kooperation – Wissensaufbau, Buchveröffentlichung und Erfahrungsaustausch – bieten wir ambitionierten Autoren verschiedene Lösungen, aus denen sie zielgerichtet und modular wählen können“, so Patrick André, Geschäftsführer von myMorawa.„Als Partner von myMorawa wollen wir Autoren darin unterstützen, nicht nur ein Buch zu veröffentlichen, sondern ihr bestmögliches Buch“, erklärt Verena Hadinger, Leiterin der Goldegg Training Medienakademie.Unabhängig davon rufen Goldegg und myMorawa den „Wiener Autorenstammtisch“ ins Leben. Als Zaungast möchten die Kooperationspartner eine Plattform in der realen Welt bieten, um sich über verschiedenste Themen auszutauschen. Der erste Stammtisch findet am 8. Mai 2017 um 18:00 Uhr im Café Goldegg statt.Themen & Termine:Workshop „Autor werden! Schreib Dein eigenes Buch!Dienstag 02.05. 17:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 Wien1. AutorenstammtischMontag 08.05. 17:00 Uhr, Café Goldegg, Argentinierstraße 49, Ecke GoldeggasseWorkshop „Autor werden! Schreib Dein eigenes Buch!Mittwoch 23.05. 17:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienBeststeller – so wird Ihr Buch ein VerkaufserfolgDienstag 30. 05., 09:00–18:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienDonnerstag 30.11., 09:00-18:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienCrashkurs Korrektorat & RechtschreibungMittwoch 24. 05., 11:00–18:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienDonnerstag 05. 10., 11:00–18:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienAutorencoaching: Mein Buch – ein Erfolg!Montag: 15. + 22. + 29. 5., 14:00–18:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienMontag: 11. + 18. + 25. 9., 14:00–18:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienIntuitives Schreiben: Wie Sie Ihr Unterbewusstsein zum Diktat anregenMittwoch 23. + 30. 8., 14:00–18:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienDienstag 7. + 14. 11., 14:00–18:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienProfessionelles Schreiben mit Papyrus, der Textverarbeitung für AutorInnenDonnerstag 27. 4. 2017, 09:00–18:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienDonnerstag 14. 9. 2017, 09:00–18:00 Uhr, Goldegg Training, Mommsengasse 4/2, 1040 WienDetails zu den einzelnen Kursen unter: www.goldegg-training.com/mymorawa-autorenspecial