Langjährige Kooperation von Com-Unic Translation Service und FORUM Institut stärkt internationale Kommunikation.

(fair-NEWS)

Das FORUM Institut entwickelt und realisiert Seminare, Lehrgänge, Konferenzen und e-Learning in einer Vielzahl von Bereichen. Durch seinen ausgezeichneten internationalen Ruf zählt das FORUM Institut heute zu den renommier-esten und größten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit rund zehn Jahren kooperiert das FORUM Institut nun mit dem Com-Unic Translation Service, denn sie beide haben ein gemeinsames Ziel: internationale Zusammenarbeit, Kommunikation und Verständnis fördern.In unserer immer weiter globalisierten und vernetzten Welt werden internationale Kontakte immer wichtiger für den beruflichen Erfolg. Mehr als 600.000 Fach- und Führungskräfte aus der ganzen Welt haben bisher schon an den durch das FORUM Institut organisierten Seminaren, Konferenzen, Workshops und Lehrgängen teilgenommen. Mit Kooperationspartnern in Italien, Spanien, Jordanien und Griechenland ist das FORUM Institut international bestens vernetzt. So nimmt das FORUM Institut die Übersetzungs- und Lektoratsdienste von Com-Unic nun schon seit rund zehn Jahren in Anspruch. Die langjährige Zusammenarbeit hat viele Vorteile: ein gut ausgearbeitetes, präzisiertes Corporate Wording, umfassende, firmenspezifische Term Banks und ein großes, bestehendes Translation Memory – alles Dienste, die Com-Unic spezifisch auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden anpasst.Das qualifizierte, muttersprachliche Übersetzerteam garantiert somit die Präsenz, Exzellenz und sprachliche Genauigkeit des FORUM Instituts in In- und Ausland, und beide tragen zusammen zum internationalen Verständnis und der reibungslosen globalen Kommunikation bei.Kurzprofil FORUM InstitutDie FORUM Institut für Management GmbH wurde 1979 in Heidelberg gegründet und gehört seit 2012 zur SRH. Sie entwickelt und realisiert Weiterbildungsveranstaltungen für Fach- und Führungskräfte in Wirtschaft, Verwaltung und anderen Organisationen. Neben branchenspezifischen Se-minaren, Konferenzen und Lehrgängen, unter anderem für die Pharmaindustrie, Versicherungen, Banken und die Energiewirtschaft, vermittelt das FORUM Institut auch funktionales Wissen. Hochwertige und flexible e-Learning An-gebote und Online-Seminare runden das Weiterbildungsangebot ab. Führungskräfte nahezu aller Unternehmensbereiche werden unterstützt, indem wichtige Trends und notwendiges Fachwissen erkannt, aufbereitet und in angenehmer Atmosphäre vermittelt werden.Kontakt:FORUM Institut für Management GmbHVangerowstraße 1869115 HeidelbergTel.: +49 6221 500-500service@forum-institut.deÜber die Com-Unic Translation Service GmbH & Co. KGDer Com-Unic Hotline & Translation Service wurde als Pi-lotprojekt 2006 in Kooperation mit dem Springer-Verlag Heidelberg (Springer Nature) und der Com-Unic Corporate Group ins Leben gerufen. Ziel war es, den Mitarbeitern des Springer-Verlages weltweit einen schnellen und neutralen Übersetzungs- und Lektoratsservice für den gesamten fremdsprachlichen Schriftverkehr zur Verfügung zu stellen. In den letzten 10 Jahren hat sich daraus eine Full-Service-Agentur für Texten, Übersetzungen und Lektorat entwickelt, deren Service viele weitere Institutionen und Unternehmen weltweit nutzen.Kontakt:Com-Unic Translation ServiceBergstr. 12369121 HeidelbergTel.: 06221 - 739 1160info@com-unic.de



Bildinformation: FORUM Institut