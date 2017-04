perilicious® präsentiert die neue Kollektion „Celina“

(fair-NEWS)

Die Schmuckmarke perilicious® vereint ausgefeilte Designs und liebevolle Handarbeit aus Deutschland mit der Auswahl der besten Materialien aus Italien wie das 925er Sterling-Silber, das hochwertige Nappaleder und feine Natursteine.Tasseln, Quasten und bunte Farben – wir lassen es diesen Sommer baumeln!Der Sommer kommt, die Festival-Saison wird eingeläutet und es heißt wieder „Ab auf den Open-Air-Catwalk“!Den Auftakt machen die stylishen Lederketten mit Tasseln-Anhängern von perilicious®, die sich ab sofort in unsere Herzen schwenken.„Celina“ heißt die neue Kollektion mit einem perfekten Mix aus lässig gebundener langer Kette aus Nappaleder und bunten Seidentasseln. Für wahre Fashion-Groupies!Die „Celina“ Ketten kommen in drei verschiedenen Ausführungen (diamantierte Silberelemente, Nappaleder-Ketten, Tasseln aus Seidengarn):1) Mit Seidentasseln in Grün- und Türkistönen auf einer Kette in Hell Taupe.2) Mit Seidentasseln in Natur, Apricot und Rosé, kombiniert mit einer Lederkette in Puder.3) Mit Seidentasseln mit einem Mix aus Anthrazit, Dunkelgrün und Mauve auf einer Lederkette in kräftigerem Dunkel Taupe.Bei allen drei Ausführungen sind die Seidentasseln an einem diamantierten Silber-Ring befestigt.Kette „Celina“ UVP € 139,00.Zur perilicious® Spring-Summer Kollektion 2017:Wasser, Gesteine, die Verbindung zwischen Natur und Spuren vergangener Kulturen, sogar ein Blick ins Universum sind die Inspiration der neuen Spring-Summer Kollektion 2017 von perilicious®.Die Designerin Peri Kampshoff lässt einmal mehr die Grenzen zwischen ihrer Imagination, der Natur und einer zauberhaften Welt miteinander verschmelzen und kreiert eine Kollektion, die zum Träumen einlädt. Diese Kollektion spielt noch stärker mit Formen und Materialkombinationen: Die in Deutschland handgefertigten Stücke aus 925er Silber und vergoldetem Silber assoziieren neutrale Ledertöne mit glänzenden Elementen in den Tönen Gold, Silber, Roségold oder geschwärzt mit diamantierten Elementen für mehr Glamour. Zusätzlich neu sind naturalistischen Motive wie Fische und Seesterne und bunte Quasten, um mit einem Augenzwinkern auf die fröhlichen und wärmeren Tage zuzukommen.



Bildinformation: perilicious® präsentiert die neue Kollektion „Celina“