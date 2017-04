Interessante Gespräche rund ums Facility- und Immobilienmanagement

(fair-NEWS)

Der Förderverein Facility Management an der THM e.V. lädt zum

Immobilienstammtisch für Studierende der THM

für Donnerstag, den 20. April 2017 um 18:00 nach Friedberg (Hessen) ein.

Veranstaltungsort: Musik Bistro bei Kosta Bismarckstr. 32, in 61169 Friedberg.



Der Immobilienstammtisch dient dem Informationsaustausch rund ums Facility- und Immobilienmanagement. Er steht allen Studierenden, Ehemalige, Lehrenden und am Studium des Facility- und Immobilienmanagement Interessierten offen.