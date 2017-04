HDMI Signale über das Stromnetz übertragen; ViTecco machts mit dem ViTecco Strom 300 möglich

(fair-NEWS)

ViTecco präsentiert mit dem ViTecco Strom 300 den nächsten HDMI Extender, für den kein Kabel zur Übertragung verlegt werden muss. Das handliche Gerät, bestehend aus Sender und Empfänger, wird per HDMI Kabel mit Zuspielern, wie zum Beispiel PC, Notebook, BluRay, DVD etc., und mit einem zweiten HDMI-Kabel mit dem Fernseher oder einem Beamer verbunden; den Rest macht das vorhandene Stromnetz.Der ViTecco Strom 300 ermöglicht es, 1080p HDMI Signale bis zu 300 Meter weit über das Stromnetz zu übertragen.Für die Installation von Sender und Empfänger ist kein Fachwissen und keine Programmierung erforderlich. Die Geräte finden und verbinden sich ganz automatisch von selbst.Das System kann auf bis zu 4 Empfänger erweitert werden.Ein besonderes Ausstattungsmerkmal des ViTecco Strom 300 ist, dass der Zuspieler vom Empfänger aus bedient werden kann.Gerade für Veranstaltungstechniker und Eventagenturen ist der ViTecco Strom 300 ein weiteres, ideales Gerät aus unserem Haus, so Geschäftsführer Gunnar Eicke.ViTecco ist ein inhabergeführtes und mittelständisches Unternehmen, welches bereits 1968 als Eicke & Bemmerer von den Namensgebern gegründet wurde und sich seither auf die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und Service von Video-Elektronik-Produkten für die Unterhaltungselektronik, auf die Video-Präsentation und auf technisches Fernsehen spezialisiert hat.Video-Signale über lange Strecken übertragen, so hat im Jahr 1968 die Firmengeschichte der ViTecco GmbH (damals noch als Eicke & Bemmerer GmbH) angefangen.Diesem Spezialbereich ist das Team bis heute treu geblieben, unvergessen die Anfänge mit dem Hamburger Elbtunnel und dem St. Gotthard-Tunnel, die für die Video-Überwachung ausgestattet wurden.



Bildinformation: ViTecco Strom 300