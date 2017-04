Warum war Shikamaru von Naruto nicht bei Asumas Begräbnisfeier

(fair-NEWS) Naruto Online, das Anime-Spiel, das du dieses Jahr nicht verpassen darfst! Tritt dem Spiel bei und erlebe die bekannte Geschichte des Naruto-Animes. Werde Zeuge, wie Naruto immer stärker wird!



Konohamaru weinte bitterlich, weil er Abschied von seinem Onkel nehmen musste. Er war schließlich noch ein Kind. Vielleicht verhalf ihm das aber dazu, schneller erwachsen zu werden.



Kakashi, Gai und Yamato und viele andere alte Kameraden waren anwesend. Nur Shikamaru fehlte. Wahrscheinlich war es die richtige Entscheidung, nicht zu kommen. Man könnte sagen, dass Shikamaru Asumas liebster Schüler war. Er musste mit eigenen Augen ansehen, wie Asuma starb, und konnte nichts dagegen tun. Der Schmerz wäre für ihn vielleicht unerträglich geworden, wäre er zur Beerdigung gegangen.



Asumas Tod war für mich die traurigste Episode in der ganzen Handlung. Ich fand das wirklich sehr schade, Kurenai und ihr Baby sind ganz allein zurückgeblieben. Egal wie viel Kummer sie empfinden, Asuma kann das leider nicht zurückbringen. Fast jeder in Konoha war an dem Tag von Asumas Beerdigung mit dabei und trauerte um diesen alten Kampfgefährten.



Selbst Tsunade, die nun schon zum vierten Ho-Kage geworden war, konnte sich damit nicht abfinden und verfiel in Trauer und Selbstvorwürfe.