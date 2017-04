LG Chem verstärkt den europäischen Vertrieb

Pressemitteilung von LG Chem Europe GmbH

Stefan Krokowski wird Head of Sales & Marketing - Residential ESS

(fair-NEWS) LG Chem erweitert sein europäisches Führungsteam: Ab dem 1. März verantwortet Stefan Krokowski in der neu geschaffenen Position des Head of Sales & Marketing - Residential ESS den europaweiten Vertrieb des Energiespeicher-Spezialisten. Im Fokus steht die Expansion des Geschäfts rund um die erfolgreiche Heimspeicher-Serie RESU. Darüber hinaus plant Krokowski, das Wachstum von LG Chem durch den Ausbau der bestehenden Vertriebsstrukturen weiter zu stärken.



Der 46-jährige Jurist bringt umfangreiche Kenntnisse des Photovoltaik-und ESS-Markts in seine neue Position ein: Nach achtjähriger Tätigkeit im Bereich Informationstechnik wechselte er 2006 in die Solarbranche, wo er in verschiedenen Führungspositionen tätig war. Unter anderem verantwortete er den deutschen und internationalen Komponentenvertrieb des weltweit tätigen Photovoltaik-Systemhauses Phoenix Solar AG. Zuletzt war Krokowski von 2012 bis 2017 Geschäftsführer des mittelständischen Solartechnik-Anbieters NEWI SOLAR GmbH. Dort führte er den Vertrieb von ESS-Lösungen im Residential-Segment ein und trieb die Entwicklung einer Simulations- und Angebotssoftware voran, die Speicherhersteller bei der Vermarktung ihrer Produkte unterstützt.



„Energiespeicherlösungen werden im Zuge der sinkenden Einspeisevergütung zum unverzichtbaren Bestandteil neuer und bestehender Photovoltaikanlagen. Dank ihrer hohen Qualität, der guten Handhabbarkeit und der flexiblen Einsatzmöglichkeiten sind die RESU-Heimspeicherprodukte von LG Chem hierfür ideal geeignet“, so Stefan Krokowski. „Mit ihnen werden Anwender in die Lage versetzt, selbst über ihren Energiehaushalt zu bestimmen. Je nach Verbrauchssituation können sie ihre Stromrechnung um bis zu 70 Prozent senken.“



Weiterer Ausbau des internationalen Geschäfts



Als internationaler Hersteller bietet LG Chem für Stefan Krokowski eine attraktive Perspektive, seine bislang gesammelten Erfahrungen einzubringen: Er plant, das internationale Profil von LG Chem weiter zu schärfen – unter anderem über eine Expansion in Großbritannien sowie durch den Ausbau bestehender und die Etablierung neuer Partnerschaften im Bereich Inverter.



„Mit seiner jahrelangen Erfahrung im Bereich Solarspeicher an der Schnittstelle zwischen Installateuren, Energieversorgern und Verbrauchern ist Stefan Krokowski die ideale Ergänzung für unser internationales Team“, erklärt Santiago Senn, Director Energy Storage System bei LG Chem Europe. „LG Chem ist damit bestens gewappnet für die eine Expansion und wird den Herausforderungen der internationalen Residential-Märkte offensiv mit neuen Lösungen begegnen, etwa durch die Weiterentwicklung Virtueller Kraftwerke.“

Über LG Chem

LG Chem mit Hauptsitz in Seoul ist das größte Chemie-Unternehmen in Südkorea. Der Tochterkonzern von LG bietet umfassende Leistungen und Services in den drei Marktsegmenten Petrochemische Industrie, IT und Elektronik sowie Lösungen für den Energiemarkt. Aufgrund der langjährigen Erfahrungen in der Entwicklung und Produktion von Batterien ist LG Chem einer der führenden Anbieter von Speichersystemen. Als solcher ist das Unternehmen weltweit Hauptlieferant für die Automotive-Industrie. In 2010 hat LG Chem sein Geschäft mit dem Bereich Energiespeichersysteme (ESS) ausgebaut. Das Produktportfolio umfasst Lösungen aus dem ESS-Marktsegment wie Grid, Residential und UPS – und bietet damit vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für Partner und Endkunden.

«LG Chem verstärkt den europäischen Vertrieb»

