Neuer Name: Aus Wolfsburg Marathon wird der Hexad Wolfsburg Marathon

(fair-NEWS) Am 10. September 2017 treffen sich wieder tausende Laufbegeisterte zur 12. Auflage des Wolfsburg Marathon. Neu sein wird dann der Titel der Großveranstaltung im Herzen der Volkswagenstadt. Mit der Firma Hexad übernimmt ein jahrelanger Partner des Marathons das Titelsponsoring des gesamten Events. Den Läuferinnen und Läufern ist Hexad bereits als Namensgeber der „Hexad-10km“ ein Begriff. Das Streckensponsoring der 10km übernimmt in Zukunft die Firma HexImmo (HexImmo-10km-Lauf). Für den Wolfsburg Marathon bringt diese Neustrukturierung Planungssicherheit. VfL-Geschäftsführer Stephan Ehlers dazu „Wir freuen uns, dass die Hexad GmbH um Geschäftsführer Suresh Shamanna uns so viel Vertrauen entgegenbringt und wir den Wolfsburg Marathon mit der großen Unterstützung zukunftsfähig und vor allem auf Basis einer Planungssicherheit weiter entwickeln können“. Auch auf Seiten von Hexad herrscht Freude über die Erweiterung der Kooperation. Geschäftsführer Suresh Shamanna erläutert seine Beweggründe. „Für uns ist der Wolfsburg Marathon seit vielen Jahren eine feste Institution bei unseren Kooperationen. Wir freuen uns, dass wir mit unserer Unterstützung dazu beitragen können, dass sich das Event weiter entwickeln kann.“



Einher mit der Veranstaltungsübernahme geht ein etwas verändertes Veranstaltungslogo. Dieses wird in den nächsten Jahren das Gesicht des Hexad Wolfsburg Marathon prägen.

Hexad GmbH ist ein international renommiertes Unternehmen in Wolfsburg, Deutschland, welches auf modernste Technologien spezialisiert ist. Als innovativer und zukunftsorientierter Dienstleister ist die Hexad GmbH in den Bereichen Unternehmensportale, mobile Anwendungen, Software-Entwicklung, agiles Projektmanagement und im Software-Testing. Insbesondere für die Integration von Geschäftsprozessen in der Automobilbranche bieten wir ein breites Dienstleistungsspektrum von der Entwicklung anspruchsvoller kundenspezifischer Anwendungen und Web-Portalen bis hin zu mobilen Anwendungen, von der Idee bis zum Support. Wir bieten Weltklasse-Lösungen für die Integration von Geschäftsprozessen in der Automobilbranche.

Hexad wurde im Jahr 2010 als GmbH mit der Mission gegründet "innovative Produkte und markterprobte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln und zu liefern". Heute schaffen wir Werte für Wirtschaftsunternehmen aller Größen in dem wir robuste und innovative Lösungen bereitstellen, welche maximale Wettbewerbsvorteile zu erschwinglichen Betriebskosten bieten. Neben unseren nationalen Standorten in Wolfsburg, Frankfurt am Main und Berlin (Deutschland), betreuen internationale Niederlassungen in Barcelona (Spanien), Bangalore (Indien), Beijing (China) und Washington (USA) unsere Kunden weltweit. Die Hexad GmbH beschäftigt weltweit Mitarbeiter, die als Experten die Entwicklung und die Digitalisierung von Geschäftsprozessen beim Kunden vorantreiben.

