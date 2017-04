Ranking „Financial Times 1000“

(fair-NEWS)

Schweinfurt, 7. April 2017. Die Jürgen Höller Academy gehört mit einem durchschnittlichen Umsatzwachstum von 52 Prozent zu den 1000 schnellst wachsenden Unternehmen in ganz Europa und erreicht sogar Platz 495. Zum ersten Mal hat die Financial Times in Kooperation mit dem Statistik-Portal Statista die Auszeichnung „FT 1000“ an Unternehmen vergeben, die in den Jahren von 2012 bis 2015 das größte Umsatzwachstum in Europa nachweisen konnten. Voraussetzungen hierfür waren, dass die Unternehmen eigenständig agieren, ihren Hauptsitz in Europa haben und im Jahr 2012 mindestens 100.000 Euro sowie im Jahr 2015 mindestens 1,5 Millionen Euro Umsatz erzielt haben. Die Veröffentlichung des Rankings und die Vorstellung der ausgezeichneten Unternehmen erfolgen im April in einer Beilage der Financial Times sowie online auf FT.com. „Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung und die großartige Platzierung, denn sie ist der beste Beweis dafür, dass sich harte Arbeit wirklich auszahlt. Allerdings hätte ich dies ohne die Unterstützung meiner Frau und meiner tollen Mitarbeiter niemals geschafft“, erklärt Europas führender Erfolgs- und Motivationstrainer Jürgen Höller, der nach einem gescheiterten Börsengang seines Unternehmens mit 6,6 Millionen Schulden im Jahr 2004 wieder ganz von vorn beginnen musste. „Aufgrund meiner Vergangenheit weiß ich diese Auszeichnung noch mehr zu schätzen. Ich verstehe sie als Ansporn dafür, jeden Tag weiterhin mein Bestes zu geben, damit die Jürgen Höller Academy weiterhin nachhaltig wachsen und expandieren kann. Nachdem wir uns bereits in Europa als Marktführer etablieren konnten, wollen wir uns mittelfristig als ein globales Weiterbildungsunternehmen etablieren“, so Jürgen Höller.Weitere Informationen zum Unternehmen unter www.juergenhoeller.com und zum ausführlichen Ranking unter www.ft.com/reports/europes-fastest-growing-companies