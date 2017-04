(fair-NEWS)

Traumdeutung ist ein Schlüssel zur Seele. In der hochwertigen esoterischen Lebensberatung des Anbieter-Portals Maria-Line wird gegenwärtig auch die alte Kunst, Träume zu entschlüsseln, genutzt, um den Anrufern in Krisenzeiten eine maßgeschneiderte Beratung zu bieten. Zahlreiche versierte Experten aus den Bereichen Hellsehen, Wahrsagen mit und ohne Hilfsmittel und Kartenlegen per Telefon geben auf Maria-Line die Geheimnisse ihrer Kunst preis und stellen ihr umfangreiches Wissen in den Dienst der ratsuchenden Anrufer.Seit schon 17 Jahren besteht das esoterische Beratungsportal Maria-Line, die mittlerweile ein eingetragenes Markenzeichen ist, auf dem Markt der Anbieter erstklassiger esoterischer Lebensberatung und zieht mit seinem weitgefächerten Angebot alle Register der umfassenden, ganzheitlichen Persönlichkeitshilfe. Ob Liebeskummer, Beziehungs-Krise, Trennung oder Scheidung, Fragen nach dem Schicksal und der eigenen Berufung – nichts ist den erfahrenen Experten von Maria-Line fremd, die ihren Anrufern mit viel Empathie und Wertschätzung 24 Stunden am Tag zur Verfügung stehen.Der neuste „Clou“ auf der stets aktualisierten Website von Maria-Line ist ein umfangreiches esoterisches Kompendium, das für alle mobilen Endgeräte zugänglich gemacht wird. Esoterisch Interessierte erfahren allerlei Interessantes aus der Welt der Orakel und der Spiritualität, und kenntnisreich geschriebene Artikel, zum Beispiel über die Traumdeutung und ihre Symbole, runden das Wissensangebot ab.Das Portal https://www.marialine.de ist mehr als eine kurzfristige Lebenshilfe im Bedarfsfall, sie ist ein virtuelles Haus der esoterischen Beratung und der Bildung, und als solches ist sie für viele Stammkunden bereits eine zweite Heimat geworden. Aktuell gibt es zusätzlich die Maria-Line PrePaid Oster-Aktion. In der gesamten Osterzeit vom 10.04.2017 bis 17.04.2017 verschenken wir an unsere lieben Kunden und Besucher insgesamt 100 PrePaid - Gutscheine zu jeweils 5 Minuten Gesprächszeit. Ab dem 10.04.2017 können Sie mit einem Klick auf das richtige Osterei im Maria-Line Osterbild mit etwas Glück einen Gutscheincode finden.



Bildinformation: adam121 - Fotolia.com #123748691