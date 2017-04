(fair-NEWS)

„Ein Feuerwerk sprühender Energie! Ist diese Frau ein Mensch, oder ein menschlicher Dynamo? Wo andere stoppen, dreht sie erst richtig auf: sie hat Power für zehn, unermüdliche Energie wie ein Kraftwerk, und sie ist immer, und überall, die Anführerin. So liegt es nahe, dass dieses Vollblutweib auch die Nummer Eins für so manchen Herrn ist, vor allem für den, der zwar kein Abenteuer sucht, aber mutig genug wäre, eins zu beginnen. Denn die Widder-Frau zu lieben erfordert – nun, Tapferkeit. Sie ist völlig „ihre eigene Frau“, hat einen starken unbeugsamen Willen, trifft selbstbestimmt ihre Entscheidungen und duldet keinen Widerspruch, ansonsten wird sie „widderspenstig“…Die 12 Sternzeichen und ihre typischen Charaktereigenschaften sind ein Lieblingsthema der Astrologie- und Esoterik-Interessierten. Jeder kennt sein eigenes Sternzeichen, aber natürlich auch das des Liebsten oder der Liebsten oder des Chefs und will gern wissen, wie die Anderen so „ticken“. Die Zuwendung zur Sternenkunde hat einen Grund, denn die Astrologie als eine profilierte, ins Detail gehende Persönlichkeitsbeschreibung und frühe Form der Psychologie hat seit über 3000 Jahren einen hohen Orientierungswert, was die Menschenkenntnis angeht, und wird die die moderne Psychologie teilweise bestätigt. Auf der Website des esoterischen Beratungs-Portals Mein-Kartenlegen wird dieses zeitüberdauernde Interesse an Astrologie als Persönlichkeits-Kompass kenntnisreich aufgefangen: Monat für Monat erscheint hier unter der Rubrik „Schicksalssterne“ ein umfangreiches Horoskop, das zugleich eine Astro-Typologie darstellt. Ob feurige Widder-Frau, verliebte Fisch-Dame oder nüchterne, ehrgeizige Steinbock-Lady – alle Sternzeichen mit ihren „Macken“ und Widersprüchen werden humorvoll und lebensecht geschildet, wobei das astrologische Wissen stets die Grundlage bildet, um zu einem passenden Bild der Persönlichkeit zu gelangen.Das Portal www.mein-kartenlegen.de hat neben Astrologie auch die klassische esoterische Lebensberatung per Telefon und Chat zu bieten, wobei zahlreiche erfahrene Berater rund um die Uhr bequem von Zuhause aus erreichbar sind. Mein-Kartenlegen hat es sich zum Ziel gemacht, für Anrufer in allen Lebenslagen qualifizierte Beratung ohne Umwege anzubieten – damit Sie immer wissen, wie Ihre Sterne stehen…



Bildinformation: drubig-photo - Fotolia.com #136022666