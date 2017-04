(fair-NEWS)

Was erwartet mich beim Kartenlegen für die Liebe? Die Karten können uns zuverlässig Auskunft geben, was uns in der Liebe als Nächstes erwartet: ob Trennung oder neues Glück, Stabilisierung oder ein Treffen mit dem schönen Unbekannten… es gibt keine Lebenslage in der Liebe, keine Krise oder keinen Hoffnungsphase, die den Karten fremd wäre. Ob die gebräuchlichen Skatkarten, das mystische Tarot oder die bunten und vielschichtigen Lenormand-Karten, alle stellen sie seit Hunderten von Jahren schon geheimnisvolle Wege dar, die Zukunft zu ergründen und eine Antwort auf die Frage zu finden: Wie steht er zu mir? Kommen wir wieder zusammen? Wann finde ich meine neue, große Liebe?Orakeln mit den Karten ist eine verbreitete Praxis, die insbesondere in Liebeskrisen oder bei Beziehungsproblemen helfen kann, Distanz zur Angelegenheit zu entwickeln und die Dinge in einem neuen, besseren Licht zu sehen, vielleicht aus Auswege zu finden. Denn die Bildwelt der Karten spiegelt, Psychologen zufolge, unser eigenes Unterbewusstes und kann so unsere innere Ahnung dessen, was sich bereits undeutlich anbahnt, in klaren Zeichen ausdrücken und uns helfen, uns in der Fülle der Möglichkeiten zu orientieren.Portale für esoterische Lebensberatung auf der Grundlage von Karten gibt es viele, doch wenige sind so auf Fragen zur Liebe spezialisiert wie https://www.neu-kartenlegen.de . Bei Neu-Kartenlegen engagieren sich erfahrene Hellseher und Kartenleger, die sich auf die Beratung zur Liebe spezialisiert haben, denn sie wissen: Beziehung und Partnerschaft ist die Frage Nummer Eins bei fast allen esoterischen Lebensberatungen, und sie ist die höchste Priorität in unser aller Leben. Deshalb ist es konsequent, dass die Berater von Neu-Kartenlegen – auch wenn sie ebenfalls kompetent sind, in Berufsfragen und bei allgemeinen Schicksalsproblemen in die Zukunft zu blicken – die Liebe und alle mit ihr verbundenen Fragen mit Vorrang behandeln. Damit Sie in allen Bereichen rundum gut beraten werden und bald auch Ihr eigenes Glück in der Liebe finden, mit der kleinen Unterstützung der divinatorischen Karten…



Bildinformation: inarik - Fotolia.com #101018513