Schöndorf, Menne, Mohr & Knopp

Die Nichtregierungsorganisation Business Crime Control e.V. hat einen neuen Vorstand. Die Mitgliederversammlung bestätigte am 1. April 2017 in Frankfurt Prof. Dr. Erich Schöndorf im Amt des Vorsitzenden. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist Peter Menne, neuer Kassierer Carsten Mohr. Victoria Knopp bleibt Schriftführerin. Zu Beisitzern wurden Prof. Reiner Diederich, Hans Möller, Hans Scharpf und Herbert Stelz gewählt.Hildegard Waltemate, die seit der Vereinsgründung 1991 Finanzen und Mitglieder betreut hat, kandidierte nicht wieder. Mitgliederversammlung und Vorstand dankten ihr für ihr langjähriges Engagement.Erich Schöndorf war Professor für Umweltrecht an der FH Frankfurt und hatte zuvor als Staatsanwalt u.a. den Holzschutzmittelprozeß geführt. Peter Menne ist Unternehmensberater und seit Jahren bürgerrechtlich engagiert. Carsten Mohr ist Diplom-Kaufmann und Change Manager. Victoria Knopp ist Inhaberin des Libroletto-Hörbuchverlags und arbeitet in der Jugendbildung.Reiner Diederich lehrte Soziologie an der FH Frankfurt. Er ist Gründer und Vorsitzender der KunstGesellschaft e.V., mit welcher BCC bei den monatlichen Matinéen in Frankfurts Club Voltaire kooperiert. Hans Möller ist Diplom-Meteorologe und aktiv im Koordinierungskreis von attac Frankfurt. Hans Scharpf ist Volljurist und Herbert Stelz Fernsehjournalist und Publizist.Der neue Vorstand arbeitet weiter daran, wirtschaftskriminelle Aktivitäten aufzudecken und über die schwerwiegenden Folgen und ihre enormen Schäden aufzuklären. Dabei legt Business Crime Control einen weiten Kriminalitätsbegriff zugrunde, der u.a. auch kartellmäßige Steuerverkürzungen umfaßt. Der gemeinnützige Verein ist seit 26 Jahren aktiv.



Bildinformation: Der neugewählte BCC-Vorstand (Foto: P. Menne)