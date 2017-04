Cakepops und Popcorn als Tee? TeeFee macht’s möglich mit den brandneuen zuckerfreien Kindertees!

(fair-NEWS)

Hamburg, April 2017Cakepops und Popcorn kann man jetzt auch trinken! Die neuen Nachtischtees von TeeFee sind einzigartige zuckerfreie Desserts in Teeform. Auch der neue Früchtetee mit Zitrusfrüchten von TeeFee ist diesen Sommer neu. „Jetzt die neusten Kreationen der TeeFee entdecken! Zuckerfrei und Spaß dabei!“ ist das Credo von TeeFee. Nicht viele Getränke für Kinder vereinen diese beiden Eigenschaften. TeeFee ist die süße Alternative für kleine Trinkmuffel, denn die TeeFee Kindertees bestehen aus natürlichen Zutaten in Bio Qualität und werden mit Steviablättern gesüßt. Keine Kalorien, kein erhöhter Blutzuckerspiegel, sondern einfach purer Geschmack!Fruchtig, frisch und lecker – das ist der Früchtetee mit Zitrusfrüchten von TeeFee! Der erfrischende Trinkgenuss für die warmen Sommermonate steckt voller Natur. Apfelstücke, Hibiskusblüten, Steviablätter, Hagebuttenschalen, Orangenschalen, Zitronenschale in Bio Qualität sorgen für den unverkennbar natürlichen und leckeren TeeFee Geschmack. Egal, ob zum Aufwärmen nach einem langen Nachmittag im Freibad oder als kaltes Erfrischungsgetränk nach dem Toben im Park, der TeeFee Früchtetee mit Zitrusfrüchten wird das Lieblingsgetränk des Sommers!Für alle kleinen Naschkatzen gibt es jetzt die perfekte zuckerfreie Dessertalternative: Nachtischtees von TeeFee! Die beiden Geschmacksrichtungen Popcorn und Cakepops stillen das Verlangen nach etwas Süßem ganz ohne den Zusatz von Zucker oder künstlichen Inhaltsstoffen. Beste Bio Zutaten werden in den beiden Nachtischtees von TeeFee mit natürlichen Aromen zu einem einzigartigen, zuckerfreien Nachtisch-Trinkspaß von der TeeFee kombiniert! Mit TeeFee können Eltern ihren Kinder ohne schlechtes Gewissen etwas Süßes für zwischendurch geben.Erhältlich sind alle TeeFee Produkte online unter www.tee-fee.de oder im gut sortierten Einzelhandel. Der TeeFee Früchtetee mit Zitrusfrüchten und die beiden TeeFee Nachtischtees in den Geschmacksrichtungen Popcorn und Cakepops sind für die UVP von 3,95 € für 20 Teebeutel à 1,5 g erhältlich.Weitere Informationen unter www.tee-fee.de



Bildinformation: Cakepops und Popcorn als Tee? TeeFee macht’s möglich mit den brandneuen zuckerfreien Kindertees!