(fair-NEWS)

Der sensible Fuß war sehr anspruchsvoll. Er wollte nicht nur eine Partnerin, die gut aussah, sondern legte auch viel Wert auf die inneren Werte. Gezeichnet von früheren, schmerzhaften Beziehungen, machte er sich allerdings nicht allzu viel Hoffnung. Doch als der Fuß dann den Bequemschuh von Avena traf, war es bei beiden Liebe auf den ersten Tritt. So oder so ähnlich würde es sich anhören, wenn man beschreiben müsste, wie es sich für die Füße vieler Frauen anfühlt, wenn sie den perfekten Schuh treffen.Der Gesundheitsversand Avena präsentiert mit seiner neuen Bequemschuh-Kollektion spezielle Modelle, die nicht nur gut für die Fußgesundheit sind, sondern sich passend zum Frühling in vielen modischen Farben und Designs zeigen. Viele Schuhe verfügen über ein besonders fußfreundliches Wechselfußbett, das problemlos gegen eigene Einlagen ausgetauscht werden kann, ohne dass der Schuh den Fuß dann einengt.Ein Highlight aus der aktuellen Frühjahrs-Kollektion ist der Luftpolster-Sneaker mit besonders dämpfender Luftpolstersohle. Die spezielle Luftpolster-Technik federt jeden Schritt ab und entlastet Rücken und Gelenke. In die Sohle eingebaute Luftkammern sind miteinander verbunden. Beim Abrollen des Fußes weicht die Luft sanft aus der belasteten Kammer in die unbelastete und umgekehrt. So ist die Sohle immer in Bewegung und gibt eine optimale Dämpfung – auch auf harten Untergründen. Ein hochwertiges Lederfutter lässt den Fuß zudem gerade bei frühlingshaften Temperaturen atmen. Auch die Klettsandale Softness ist ein treuer Begleiter für sensible Füße. Das gepolsterte Fußbett lässt sich herausnehmen und ist sogar abwaschbar. Den Schuh gibt es gleich in vier aktuellen Sommerfarben.



Bildinformation: Sensibler Fuß trifft bequemen Schuh – Eine Liebesgeschichte made by Avena