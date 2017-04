Die Balearen beauftragen global communication experts mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(fair-NEWS)

Die Frankfurter PR-Agentur global communication experts (GCE) verantwortet ab sofort den gewonnenen Etat für die im Mittelmeer gelegene Inselgruppe der Balearen. GCE fungiert somit als Ansprechpartner für deutschsprachige Medien und unterstützt die wohl beliebtesten Urlaubsinseln der Deutschen mit gezielten PR-Maßnahmen in den Bereichen Pressereisen, Blogger- und Medienkooperationen und der Kontaktpflege mit Journalisten in Zusammenarbeit mit der Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB).Der Archipel, bestehend aus den Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca, Formentera und Cabrera bildet die spanische Autonome Region Balearen und befindet sich im westlichen Mittelmeer. Durch heiße Sommer und milde, regenreiche Winter bietet die Inselgruppe ein geeignetes Urlaubsziel für Städte- und Naturliebhaber. Ob Wandern in den Bergen und Naturparks Mallorcas oder Relaxen an den Sandstränden Ibizas und Menorcas – die Balearen bieten für jeden Geschmack das Richtige.Maria del Carmen Sánchez del Campo, Ansprechpartnerin in Sachen Kommunikation der Tourismus-Agentur auf den Balearen: „Wir möchten das vielseitige Angebot der Balearen in den Bereichen Kultur, Gastronomie, Natur, Sport, Shopping, Gesundheit und Wohlfühlen weiter fördern. Ziel ist es, die Bekanntheit und das Image der vier Inseln Mallorca, Menorca, Ibiza und Formentera zu erhöhen und als verschiedene, qualitativ hochwertige und vielfältige Reisedestinationen – vor allem außerhalb der Hauptsaison – darzustellen. Mit der Initiative „Balearen – Better in winter“ soll eine Entsaisonalisierung stattfinden, die Nebensaison nachhaltig verlängert und die touristische Nachfrage im Herbst, Winter und Frühling gefördert werden. Als gemeinsames Projekt der vier Inseln, entwickeln die Balearen stetig neue Aktivitäten für die Nebensaison. Das Team von GCE hat uns mit seiner langjährigen Erfahrung und Begeisterung beeindruckt, weshalb wir uns entschieden haben, diesen Weg gemeinsam zu beschreiten.Dorothea Hohn, Geschäftsführerin von GCE: „Nicht umsonst gehören die Balearen zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen – ganzjährig schönes Wetter, pulsierende Städte und eine gesunde Mischung aus Strand, Natur, Abenteuer, Gastronomie und Kultur zeichnen die Inselgruppe besonders aus. Wir freuen uns, die Balearen in unser Portfolio aufnehmen zu dürfen und mit unserem Knowhow sowie unserer Passion die Balearen tatkräftig in puncto Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen.“



Bildinformation: Die Balearen beauftragen global communication experts mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit