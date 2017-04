(fair-NEWS)

Die DERPART Cocktail Lounge geht in die vierte Runde: Am 21. und 22. April 2017 dreht sich im Le Méridien Parkhotel Frankfurt alles um eine optimale Unterstützung des Verkaufs und die Erweiterung des Praxiswissens in den DERPART Reisebüros.„Die letzten Jahre haben gezeigt, dass sowohl DERPART Mitarbeiter aus der Zentrale und den Reisebüros als auch unsere Sortimentspartner in diesem Event eine hervorragende Gelegenheit sehen, sich untereinander auszutauschen“, sagt Michael Schober, Bereichsleiter Marketing, Einkauf/Steuerung bei DERPART. „Das bestätigen auch die diesjährigen Anmeldungen – die 100 Teilnahmeplätze waren in kürzester Zeit vergriffen.“Im Rahmen des zweitägigen Programms erwarten Teilnehmer Workshops zu den Themen Marketing, Vertriebssteuerung und Reisebürotechnik sowie intensive „Speed-Dating“-Termine mit Sortimentspartnern. Experten von Chamäleon, AIDA und DER Touristik informieren in Key Note-Vorträgen zu aktuellen Themen der Branche.



Bildinformation: Verkauf im Fokus: 4. DERPART Cocktail Lounge am 21. und 22. April 2017