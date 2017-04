Neuer Newsbrief für die Branche: „Apartmentservice AKTUELL“ bündelt Updates aus dem Wachstumsmarkt der Serviced Apartments

Pressemitteilung von Michaela Rosien PR

Aktuelles aus dem Markt – von der Neueröffnung bis zur Rechtsdebatte

(fair-NEWS) Berlin, 10. April 2017 – Expansionen und Investments, Gesetzesänderungen, Innovationen und neue Studien: In kaum einem Segment der deutschen Tourismuswirtschaft bewegt sich derzeit so viel, wie in dem der Serviced Apartments. Damit Marktteilnehmer und Interessierte nicht den Überblick verlieren, bündelt das Berliner Unternehmen Apartmentservice mit seinem wöchentlichen Newsbrief „Apartmentservice AKTUELL“ nun alles Wissenswerte rund um den Wachstumsmarkt und bringt seine Abonnenten so kompakt, umfassend und kostenlos auf Stand.



Als Unternehmen mit weitreichender Marktexpertise und Initiator der richtungsweisenden Fachtagung SO!APART, ist Apartmentservice, unter der Leitung von Inhaberin Anett Gregorius, seit mehr als 15 Jahren maßgeblich an den Entwicklungen der Serviced-Apartments-Sparte im deutschsprachigen Markt beteiligt.



Neben der jüngst vorgestellten „Charta zum Temporären Wohnen“ – einer übersichtlichen Matrix zur Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten – geht der hochvernetzte Branchen-Insider mit seinem neu aufgelegten Newsbrief nun einen weiteren Schritt hin zu mehr Kooperation und Austausch innerhalb des Segments. Von der Projektvergabe über die Expansion etablierter und neuer Marken bis hin zu Steuerregelungen, Rechtsdebatten und Tech-News greift „Apartmentservice AKTUELL“ alles auf, was aus verlässlicher Quelle stammt und für die Branche von Bedeutung ist – übersichtlich und kompakt aufbereitet und mit Link zur jeweiligen Quelle hinterlegt.



Weitere Informationen und Anmeldung unter apartmentservice.de/dialog/newsletter-anmeldung.

Berlin, 10. April 2017 – Expansionen und Investments, Gesetzesänderungen, Innovationen und neue Studien: In kaum einem Segment der deutschen Tourismuswirtschaft bewegt sich derzeit so viel, wie in dem der Serviced Apartments. Damit Marktteilnehmer und Interessierte nicht den Überblick verlieren, bündelt das Berliner Unternehmen Apartmentservice mit seinem wöchentlichen Newsbrief „Apartmentservice AKTUELL“ nun alles Wissenswerte rund um den Wachstumsmarkt und bringt seine Abonnenten so kompakt, umfassend und kostenlos auf Stand.Als Unternehmen mit weitreichender Marktexpertise und Initiator der richtungsweisenden Fachtagung SO!APART, ist Apartmentservice, unter der Leitung von Inhaberin Anett Gregorius, seit mehr als 15 Jahren maßgeblich an den Entwicklungen der Serviced-Apartments-Sparte im deutschsprachigen Markt beteiligt.Neben der jüngst vorgestellten „Charta zum Temporären Wohnen“ – einer übersichtlichen Matrix zur Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten – geht der hochvernetzte Branchen-Insider mit seinem neu aufgelegten Newsbrief nun einen weiteren Schritt hin zu mehr Kooperation und Austausch innerhalb des Segments. Von der Projektvergabe über die Expansion etablierter und neuer Marken bis hin zu Steuerregelungen, Rechtsdebatten und Tech-News greift „Apartmentservice AKTUELL“ alles auf, was aus verlässlicher Quelle stammt und für die Branche von Bedeutung ist – übersichtlich und kompakt aufbereitet und mit Link zur jeweiligen Quelle hinterlegt.Weitere Informationen und Anmeldung unter apartmentservice.de/dialog/newsletter-anmeldung.

Bildinformation: Titel Newsletter ©Apartmentservice

Über Apartmentservice

Apartmentservice ist seit mehr als 15 Jahren der Experte für Serviced Apartments in Deutschland. Das Unternehmen präsentiert und vermittelt mehr als 20.000 Serviced Apartments in rund 120 Destinationen in Deutschland und weltweit. Apartmentservice betreibt dafür die Plattform apartmentservice.de. Seine Vermarktungs-Aktivitäten ergänzt das Unternehmen ideal durch ein zweites Geschäftsfeld, die strategische Beratung von Investoren und (potenziellen) Betreibern im Spezialsegment der Serviced Apartments. Neuentwicklungen sowie Prüfung und Betreuung bestehender Objekte stehen im Mittelpunkt der Beratungsaufträge.



Über „Serviced Apartments“

Das Angebot der Serviced Apartments wendet sich an Geschäfts- und Privatreisende für Kurz- und

Langzeitaufenthalte in Großstädten. Die Apartments orientieren sich in ihrer Ausstattung an privaten Wohnungen, eine Selbstversorgungsmöglichkeit ist gegeben. In Ergänzung kann der Gast darüber hinaus individuell aus dem hotelähnlichen Serviceangebot wählen und profitiert von attraktiven Preisen, die 20 bis 40 Prozent unter dem Preisniveau qualitativ vergleichbarer Hotelzimmer liegen.



Über die SO!APART

Die SO!APART ist das Branchentreffen der deutschsprachigen Apartmentwelt. Jährlich referieren hochkarätige Experten und Brancheninsider zwei Tage lang zu spannenden Themen rund um den Betrieb der Spezialimmobilie sowie zu Marktentwicklungen, Trends und Perspektiven. Die Verleihung der SO!APART-Awards in aktuell sechs verschiedenen Kategorien ist der feierliche Höhepunkt der Veranstaltung. Als Experte für Serviced Apartments in Deutschland rückt der Apartmentservice damit die Besten der Besten in den Fokus und treibt den größten Wachstumsmarkt der hiesigen Hotellerie weiter voran. Informationen unter so-apart.de.



Diese Pressemitteilung wurde über fair-NEWS veröffentlicht.

«Neuer Newsbrief für die Branche: „Apartmentservice AKTUELL“ bündelt Updates aus dem Wachstumsmarkt der Serviced Apartments »

St. Anna Platz, 1a80538 MünchenDeutschlandTelefon: 01732917792Michaela RosienPermanenter Link zur Pressemitteilung