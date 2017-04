Ein Quartal der Auszeichnungen

(fair-NEWS)

Die Ludwigshafener IT-Firma Fasihi GmbH hat im ersten Quartal das Jahres 2017 drei wichtige Auszeichnungen erhalten und so die Stadt Ludwigshafen bundesweit positiv ins Gespräch gebracht. Der Geschäftsführer des gleichnamigen Software-Unternehmens, Saeid Fasihi, und seine rund 70 Mitarbeiter durften sich über den Stevie Award®, den Wirtschaftsmagnet 2017 und den Titel „Wachstumschampion 2017“ des Nachrichtenmagazins „FOCUS“ freuen. Fasihi: „Diese Anerkennung für unsere Firma erfüllt uns mit Stolz. Besonders freut es uns, dass wir damit auch einen Beitrag zur Steigerung des Bekanntheitsgrades von Ludwigshafen leisten durften.“Nach Auffassung von Fasihi sind die zahlreichen Auszeichnungen der Lohn dafür, dass die Firma aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen mit der selbst entwickelten Webtechnologie einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung von Arbeitsplätzen im Rahmen von Industrie 4.0 geleistet hat. Auf der anderen Seite stärke das Unternehmen die Metropolregion Rhein-Neckar durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, durch ihre Innovationskraft und ihr soziales Engagement.Fasihi nahm am 31. März bei einer Festveranstaltung in Hamburg den Wirtschaftspreis Stevie Award in Gold in als „Manager des Jahres“ in der Kategorie Computer-Software bis 500 Mitarbeiter entgegen. Gleichzeitig erhielt die Fasihi GmbH in der gleichen Kategorie bis 250 Mitarbeiter den Stevie Award in Silber.Die German Stevie Awards sind ein wichtiger Wirtschaftspreis in Deutschland und finden seit 2015 bereits zum dritten Mal statt. Sie sind Teil der Stevie-Awards-Programme, die zu den international begehrtesten Wirtschaftspreisen zählen. Die Stevie Awards zeichnen seit mehr als einem Jahrzehnt die Leistungen in der Arbeitswelt in Programmen wie den International Business Awards und den Stevie Awards for Sales and Customer Service aus. Fasihi war als Ehrenteilnehmer vom Veranstalter selbst für den Preis nominiert worden.Wirtschaftsmagnet 2017 für ganzheitliche UnternehmensführungWenige Tage zuvor hatte Fasihi zusammen mit 15 anderen Firmen aus ganz Deutschland das Siegel Wirtschaftsmagnet 2017 entgegengenommen.Das Siegel erhalten nur besonders starke Unternehmen, die für eine ganzheitliche und anhaltend erfolgreiche Unternehmensführung stehen und dies in sieben Bereichen belegen konnten.Voraussetzungen für die Vergabe des Siegels sind:• Betriebswirtschaftliche Performance• Arbeitgeber-Attraktivität• Marke - Markt - Marketing• Agilität der Organisation• Innovationskraft• Soziale Verantwortung• Wachstums-KonzentrationDie Verleihung des Siegels „Wirtschaftsmagnet 2017“ fand im Rahmen des 1. Dialogtages der Oskar-Patzelt-Stiftung in Fulda statt, die in enger Kooperation mit dem Träger des Siegels, der Wirtschaftsmagnet GmbH, steht. Die Oskar-Patzelt-Stiftung vergibt auch den „Großen Preis des Mittelstands“, bei dem die Fasihi GmbH 2016 die Ehrenplakette auf Bundesebene erhalten hatte.Zum zweiten Mal in Folge WachstumschampionZum zweiten Mal in Folge zählt die Fasihi GmbH zu den 500 Wachstumschampions in Deutschland. Das ist das Ergebnis einer Studie, für die das Nachrichtenmagazin FOCUS gemeinsam mit dem Datenerhebungs- und Statistikunternehmen Statista die deutschen Unternehmen mit dem höchsten Umsatzzuwachs ermittelt hat. In der Branche "IT, Internet, Software und Services" erreichte Fasihi mit einem Wachstum von über 22 Prozent in den Jahren 2011 bis 2015 Platz 2 in Rheinland-Pfalz. 2016 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5,6 Millionen Euro.



Bildinformation: Ein Quartal der Auszeichnungen