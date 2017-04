interpack 2017: cab erweitert Etikettendruckerreihe SQUIX und stellt MACH4 S vor

+ SQUIX-Modelle für 6“-Anwendungen ergänzen Geräte für Druckbreiten bis 4“++ Neue MACH4-Drucker mit veränderter Optik und höherer LeistungskraftMit der SQUIX-Serie führt cab die erfolgreichen Industriedrucker A+ weiter. Auf die Geräte für Druckbreiten bis 4“ folgen nun die Modelle für 6“-Anwendungen. Umfassende Möglichkeiten zur Geräteerweiterung (Schnittstellen, Auf- und Abwickler, Applikatoren usw.) machen diese Drucker einsatzfähig in allen Branchen:- SQUIX 4 für ein breites Feld möglicher Etikettenverarbeitung- SQUIX 6 insbesondere für Odette- und UCC-EtikettenDie neue Generation der MACH4-Drucker kommt in veränderter Optik und mit der Leistungskraft der SQUIX-Reihe daher. Es lassen sich Druckgeschwindigkeiten bis 250 mm/s erzielen. Ein farbiges Touchdisplay ersetzt das LCD-Display und cab Navigatorpad der Vorgängergeneration. Die Bedienoberfläche der MACH4 S ist dem Smartphone mit direktem Zugriff auf einzelne Menüpunkte angepasst. Das bewährte Prinzip, die Materialien von oben zentriert in das Gerät einzulegen, wird fortgeführt. Damit benötigen diese Drucker beim Öffnen des Gerätedeckels seitlich keine Fläche.cab auf der interpack 2017: Halle 11, Stand 11F22Weitere Informationen zu den Geräten unter www.cab.de/etikettendrucker

cab setzt technologische Meilensteine in der Entwicklung und Produktion von Geräten und Systemen zur Produkt- und Verpackungskennzeichnung. Kunden aus Industrie, Dienstleistung und Handel vertrauen den hohen cab Qualitätsstandards. Aktuell repräsentieren über 350 Mitarbeiter an zwei Standorten in Deutschland und in sieben Auslandsniederlassungen sowie 820 kompetente Vertriebspartner in über 80 Ländern das internationale Auftreten von cab. www.cab.de