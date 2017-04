Gut ausgeruht in die Ehe starten

(fair-NEWS)

Wer seinen Junggesellinnenabschied etwas ruhiger angehen möchte, kann für sich und fünf Freundinnen ein entsprechendes Angebot buchen: einen Tag lang Wellness Spezial im „The Monarch SPA“.Neues Pre-Hochzeits-Wellness-Arrangement im „The Monarch Hotel“Die Planung einer Hochzeit nimmt oftmals ein ganzes Jahr in Anspruch. Vor allem die Zeit kurz vor der Trauung möchte man dann noch einmal in Ruhe genießen. Der Trend geht daher in den vergangenen Jahren immer mehr weg von aufregenden Partynächten, hin zu entspannten Ausflügen mit den besten Freundinnen oder einem Tag Wellness, um noch einmal Kraft zu tanken für den schönsten Tag im Leben. Solch ein Wellness-Arrangement, was speziell für Bräute in spe und deren Begleitung konzipiert wurde, kann man nun im „The Monarch Hotel“ buchen. Einen Tag lang lassen es sich die Gäste im Wellnessbereich „The Monarch SPA“ richtig gut gehen. Eine Badetasche mit Bademantel und Handtücher werden gestellt. Dann kann man sich in der Sauna zurücklehnen, ein paar Bahnen im Pool schwimmen und wer mag, eine lockernde Massage dazu buchen. Für den richtigen Frischekick sind jederzeit Wasser, Tee und frische Äpfel an der SPA-Rezeption erhältlich. Im hauseigenen Cosmeticum wartet exklusiv für die Gäste eine erfahrene Kosmetikerin. Bei Prosecco, alkoholfreien Getränken und Canapes werden hier Tipps und Tricks für ein gelungenes Tages- und Abend-Make-Up erklärt. Den krönenden Abschluss bietet am Abend ein 3-Gang-Menü im Restaurant des „The Monarch Hotel“. Und im Anschluss kann der Tag bei Cocktails an der Hotelbar ausklingen. Der Wellnesstag ist unter www.monarchbadgoegging.com für 85,-- Euro pro Person buchbar.Feiern und Flittern an einem OrtWer wie ein Monarch feiern möchte, kann auch seine Hochzeit im Vier-Sterne-Superior „The Monarch Hotel“ in Bad Gögging, inmitten der herrlichen Naturlandschaft von Hallertau und Altmühltal, ausrichten lassen. Zwischen 35 und 350 Personen finden in den verschiedenen Sälen des Hotels Platz. Mit köstlichen Menüs, Delikatessen à la carte oder raffinierten Büffets wird die Hochzeit zu einem ganz besonderen Event. Die Experten des Hauses stehen dem Brautpaar bei der Planung mit Rat und Tat zur Seite. Wer nach der Feier noch nicht nach Hause möchte, kann gleich im Haus nächtigen. Das Umland des „The Monarch Hotel“ lädt außerdem zum Verweilen ein. So kann man nach der Hochzeit direkt ein paar Tage zum Flittern anhängen und das Hotel zum Ausgangsort romantischer Erkundungstouren erklären.Über „The Monarch Hotel“Das Hotel liegt zwischen Ingolstadt und Regensburg im Kurort Bad Gögging. Gäste können hier in einer reizvollen Landschaft Tagungsaufenthalte mit Aktiv- und Wellnessurlaub kombinieren und entspannte Ferien verbringen. ­Weitere Informationen finden Sie unter www.monarchbadgoegging.com Fotos: bfs / The Monarch Hotel



